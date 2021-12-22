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https://arabic.sputniknews.com/20211222/رجل-ينقذ-قردا-من-الموت-باستخدام-التنفس-الاصطناعيفيديو-1054440130.html
رجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو
رجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق تاكسي يعيد القرد من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T10:29+0000
2021-12-22T10:29+0000
2021-12-22T10:29+0000
نادي الفيديو
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وفي هذه اللحظة المذهلة التي أعاد فيها سائق تاكسي هندي قردًا بريًا من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي، بعدما هاجمته مجموعة من الكلاب البرية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054439957_39:0:1216:883_1920x0_80_0_0_ea255c038607d813123c52b681e5c0f0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق تاكسي يعيد القرد من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي.
وفي هذه اللحظة المذهلة التي أعاد فيها سائق تاكسي هندي قردًا بريًا من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي، بعدما هاجمته مجموعة من الكلاب البرية.