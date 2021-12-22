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رجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو
رجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق تاكسي يعيد القرد من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
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وفي هذه اللحظة المذهلة التي أعاد فيها سائق تاكسي هندي قردًا بريًا من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي، بعدما هاجمته مجموعة من الكلاب البرية.
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رجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو

10:29 GMT 22.12.2021
© TheSunرجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو
رجل ينقذ قردا من الموت باستخدام التنفس الاصطناعي...فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© TheSun
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق تاكسي يعيد القرد من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي.
وفي هذه اللحظة المذهلة التي أعاد فيها سائق تاكسي هندي قردًا بريًا من الموت باستخدام الإنعاش القلبي والتنفس الاصطناعي، بعدما هاجمته مجموعة من الكلاب البرية.
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