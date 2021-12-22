رصد ظاهرة في قرص الشمس لم تحدث منذ 4 سنوات... صورة

وكشفت الجمعة الفلكية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم التقاط صورة للشمس، أظهرت وجود تسع مجموعات بقع شمسية، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.وقالت فلكية جدة، تعليقا على صورة نشرتها للشمس، إن "هذه البقع تخلق جزرًا مغناطيسية على سطح الشمس، وهذه علامة بأن الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرون تنبض بالحياة".يشار إلى إعلان الجمعية الفلكية في جدة، أمس الثلاثاء، أن سماء مكة المكرمة سوف تشهد فجر يوم الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة.وأوضحت الجمعية: "الظاهرة ستحدث عند الساعة 03:23 صباحًا (12:23 صباحًا بتوقيت جرينتش) قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام، وهو التعامد الثالث والأخير سنة 2021".
أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الأربعاء، عن رصد ظاهرة في قرص الشمس، لأول مرة منذ سنوات.
وكشفت الجمعة الفلكية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم التقاط صورة للشمس، أظهرت وجود تسع مجموعات بقع شمسية، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.
رصد صباح اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 وجود تسع مجموعات بقع شمسية 🔆مما يخلق جزر مغناطيسية على سطح الشمس وذلك للمرة الأولى منذ أكثر 4 سنوات وهذه علامه بأن الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرون تنبض بالحياة.