زيادة الهجرة إلى إسرائيل نحو 30% عام 2021

يمثل هذا العدد زيادة نحو 30 في المائة في عدد المهاجرين مقارنة بالعام الماضي الذي هاجر خلاله 21820 مهاجرا إلى إسرائيل، بحسب موقع "واللا" العبري.وتوقعت وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية استمرار الاتجاه المتزايد للهجرة العام المقبل.وأشارت المعطيات إلى أن نحو 4000 مهاجر وصلوا من الولايات المتحدة، بزيادة 30% عن العام الماضي، وهذا هو أكبر عدد من المهاجرين من الولايات المتحدة منذ عام 1973.ولوحظ أيضا أن هناك قفزة كبيرة في الهجرة من فرنسا هذا العام مع وصول حوالي 3500 مهاجر إلى إسرائيل - بزيادة حوالي 40%مقارنة بعدد المهاجرين العام الماضي.وتظهر البيانات أن نحو 7500 مهاجر وصلوا من روسيا إلى إسرائيل هذا العام - بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2020 وهاجر حوالي 3000 مهاجر من أوكرانيا، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي.كما تظهر البيانات أن 1636 مهاجرا وصلوا من إثيوبيا هذا العام، كجزء من عملية من المتوقع أن تستأنف قريبا يتم فيها لم شمل المهاجرين الجدد مع عائلاتهم في إسرائيل بعد سنوات طويلة من الانتظار.وهاجر حوالي 900 مهاجر من الأرجنتين إلى إسرائيل، بزيادة قدرها 55% عن 2020، وهذا هو أكبر عدد من المهاجرين من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ عام 2003.وهاجر حوالي 650 شخصا من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام الماضي.وهاجر نحو 550 شخصا من البرازيل، و550 شخصا من جنوب إفريقيا، بزيادة حادة بلغت 72% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إسرائيل و400 مهاجر آخر من كندا هذا العام.ووصل إلى إسرائيل 290 مهاجرا من المكسيك مقارنة بـ 188 العام الماضي بزيادة 55%.وحوالي 14620 مهاجرا، يمثلون 55% من إجمالي المهاجرين الذي وصلوا إسرائيل العام الجاري من جميع الدول، هم من الشباب حتى سن 35.تظهر البيانات أيضا أن 16.5% من المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 36 و50 عاما؛ و13.6% من المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 51 و 64 سنة؛ وأن 14.7% من المهاجرين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.