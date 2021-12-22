شركتا "بوينغ" و"إيرباص" تحذران من شبكات الجيل الخامس... هل تؤثر على الطائرات؟

قال مسؤولان تنفيذيان في شركتي "بوينغ" و"إيرباص" إن هذه التقنية قد يكون لها "تأثير سلبي هائل" على صناعة الطيران، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".تأتي تحذيرات الشركتين، في الوقت الذي يستعد فيه عملاقا الاتصالات في الولايات المتحدة "إي تي آند تي" و"فيرايزون" لتدشين خدمات الجيل الخامس في أوئل العام المقبل.شركتا الطيران الكبريان قالتا، في رسالة موجهة إلى وزير المواصلات الأمريكي بيت باتيغيج إن تداخل تقنية الجيل الخامس قد يؤثر سلبا على قدرة تشغيل الطائرات بأمان.وأشارت الرسالة إلى بحث أجرته شركة "إيرلاينز فور أمريكا" خلص إلى أن تطبيق اللوائح المتعلقة بشبكات الجيل الخامس في عام 2019 (قبل الوباء)، كان سيتسبب في تأخير وتحويل مسار أو إلغاء تام لنحو 345 ألف رحلة ركاب و5400 رحلة نقل بضائع.يحذر قطاع الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية من إمكانية تداخل تقنيات الجيل الخامس مع أجهزة حساسة في الطائرة، مثل أجهزة قياس الارتفاع اللا سلكية.تعاونت شركتا "إيرباص" و"بوينغ" مع آخرين في قطاع الملاحة الجوية في الولايات المتحدة لفهم تأثير شبكات الجيل الخامس وتداخلها مع أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية، وقدمت اقتراحا يتعلق بالأمان الجوي إلى وزارة المواصلات الأمريكية.
شركتا الطيران الكبريان قالتا، في رسالة موجهة إلى وزير المواصلات الأمريكي بيت باتيغيج إن تداخل تقنية الجيل الخامس قد يؤثر سلبا على قدرة تشغيل الطائرات بأمان.
وأشارت الرسالة إلى بحث أجرته شركة "إيرلاينز فور أمريكا" خلص إلى أن تطبيق اللوائح المتعلقة بشبكات الجيل الخامس في عام 2019 (قبل الوباء)، كان سيتسبب في تأخير وتحويل مسار أو إلغاء تام لنحو 345 ألف رحلة ركاب و5400 رحلة نقل بضائع.
يحذر قطاع الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية من إمكانية تداخل تقنيات الجيل الخامس مع أجهزة حساسة في الطائرة، مثل أجهزة قياس الارتفاع اللا سلكية.
تعاونت شركتا "إيرباص" و"بوينغ" مع آخرين في قطاع الملاحة الجوية في الولايات المتحدة لفهم تأثير شبكات الجيل الخامس وتداخلها مع أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية، وقدمت اقتراحا يتعلق بالأمان الجوي إلى وزارة المواصلات الأمريكية.