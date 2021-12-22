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https://arabic.sputniknews.com/20211222/شريهان-لدنيا-سمير-غانم-أنت-ملاك-مصري-بديع--1054454028.html
شريهان لدنيا سمير غانم: أنت ملاك مصري بديع
شريهان لدنيا سمير غانم: أنت ملاك مصري بديع
تستمر رسائل الحب المتبادلة بين الفنانة المصرية شريهان والنجمة دنيا سمير غانم، في لفت أنظار المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:43+0000
2021-12-22T14:43+0000
2021-12-22T14:43+0000
العالم العربي
فن
شريهان
دنيا سمير غانم
مصر
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بدأ تبادل عبارات المديح بين الفنانتين حين أشادت النجمة القديرة شريهان بدنيا، أمس الثلاثاء، عبر حسابها في "تويتر"، واصفة إياها بأنها "ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً والملاك المصري البديع".ليأتي رد دنيا بإعادة نشر منشور شريهان، حيث كتبت "شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللي مفيش زيها.. بحبك أوي".لترد بعدها شريهان اليوم الأربعاء: "هذا العالم به عدد قليل من الملائكة، وأنتي نور جميل بديع منهم يا دنيا".وتعود النجمة المصرية دنيا سمير غانم إلى الساحة الفنية بعد فترة حداد طويلة على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث من المقرر أن تعود لاستئناف تصوير فيلمها "تسليم أهالي".
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العالم العربي, فن, شريهان, دنيا سمير غانم, مصر
شريهان لدنيا سمير غانم: أنت ملاك مصري بديع
تستمر رسائل الحب المتبادلة بين الفنانة المصرية شريهان والنجمة دنيا سمير غانم، في لفت أنظار المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأ تبادل عبارات المديح بين الفنانتين حين أشادت النجمة القديرة شريهان بدنيا، أمس الثلاثاء، عبر حسابها في "تويتر"، واصفة إياها بأنها "ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً والملاك المصري البديع".
ليأتي رد دنيا بإعادة نشر منشور شريهان، حيث كتبت "شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللي مفيش زيها.. بحبك أوي".
لترد بعدها شريهان اليوم الأربعاء: "هذا العالم به عدد قليل من الملائكة، وأنتي نور جميل بديع منهم يا دنيا".
وتعود النجمة المصرية دنيا سمير غانم إلى الساحة الفنية بعد فترة حداد طويلة على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث من المقرر أن تعود لاستئناف تصوير فيلمها "تسليم أهالي".