صحفي ليبي: ربما تؤجل الانتخابات لثلاثة أو ستة أشهر

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، إن "مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين مكونة من ثلاث آليات في محلة الفازعي عزلة اخدوع أسفل في جبهة مَقبنة غرب مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبد السلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الآليات بشكل كامل".وأوضحت الوكالة أن "مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة أخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للحوثيين".وأعلن الجيش اليمني، الأحد الماضي، مقتل 7 مسلحين من جماعة أنصار الله بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت آلية عسكرية قرب منطقة مجربة في عزلة المجاعشة بمديرية مَقبنة غرب تعز.وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً إن مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" قتلوا إثر غارات جوية للتحالف العربي، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، إن "مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين مكونة من ثلاث آليات في محلة الفازعي عزلة اخدوع أسفل في جبهة مَقبنة غرب مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبد السلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الآليات بشكل كامل".
وأوضحت الوكالة أن "مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة أخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للحوثيين".
وأعلن الجيش اليمني، الأحد الماضي، مقتل 7 مسلحين من جماعة أنصار الله بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت آلية عسكرية قرب منطقة مجربة في عزلة المجاعشة بمديرية مَقبنة غرب تعز.
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.