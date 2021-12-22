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https://arabic.sputniknews.com/20211222/صحفي-ليبي-ربما-تؤجل-الانتخابات-لثلاثة-أو-ستة-أشهر--1054446276.html
صحفي ليبي: ربما تؤجل الانتخابات لثلاثة أو ستة أشهر
صحفي ليبي: ربما تؤجل الانتخابات لثلاثة أو ستة أشهر
قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً إن مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" قتلوا إثر غارات جوية للتحالف العربي، في محافظة تعز جنوب غربي... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T12:19+0000
2021-12-22T12:19+0000
العالم العربي
اليمن
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وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، إن "مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين مكونة من ثلاث آليات في محلة الفازعي عزلة اخدوع أسفل في جبهة مَقبنة غرب مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبد السلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الآليات بشكل كامل".وأوضحت الوكالة أن "مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة أخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للحوثيين".وأعلن الجيش اليمني، الأحد الماضي، مقتل 7 مسلحين من جماعة أنصار الله بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت آلية عسكرية قرب منطقة مجربة في عزلة المجاعشة بمديرية مَقبنة غرب تعز.وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-10-مسلحين-من-أنصار-الله-في-غارة-للتحالف-غرب-تعز-1054252489.html
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العالم العربي, اليمن

صحفي ليبي: ربما تؤجل الانتخابات لثلاثة أو ستة أشهر

12:19 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
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قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً إن مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" قتلوا إثر غارات جوية للتحالف العربي، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن الجيش اليمني، إن "مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين مكونة من ثلاث آليات في محلة الفازعي عزلة اخدوع أسفل في جبهة مَقبنة غرب مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبد السلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الآليات بشكل كامل".
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز
16 ديسمبر, 23:52 GMT


وأوضحت الوكالة أن "مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة أخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للحوثيين".

وأعلن الجيش اليمني، الأحد الماضي، مقتل 7 مسلحين من جماعة أنصار الله بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت آلية عسكرية قرب منطقة مجربة في عزلة المجاعشة بمديرية مَقبنة غرب تعز.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
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