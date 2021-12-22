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https://arabic.sputniknews.com/20211222/صحيفة-أردوغان-أبلغ-حاخامات-بأن-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-أمر-مهم-وسيحدث-قريبا-1054465670.html
فيديو لأردوغان مع حاخامات... أبلغهم بأن التطبيع مهم وسيحدث قريبا
فيديو لأردوغان مع حاخامات... أبلغهم بأن التطبيع مهم وسيحدث قريبا
ذكرت صحيفة عبرية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف في قصره بأنقرة الحاخام الأكبر للبلاد مع مجموعة من الحاخامات من بلدان العالم الإسلامي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T19:59+0000
2021-12-22T20:07+0000
تركيا
تطبيع
إسرائيل
أردوغان
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الأربعاء: "أصدر أردوغان خلال الاجتماع سلسلة من التصريحات الإيجابية والمفاجئة حول موقفه من اليهود وإسرائيل".وبحسب الصحيفة قال الرئيس التركي خلال الاجتماع للحاخامات اليهود: ومن بين ما قاله أردوغان أيضا وفقا للصحيفة: "العلاقات الاقتصادية بين البلدين (تركيا وإسرائبل) أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو".وبحسب الحاخامات الذين حضروا الاجتماع، قال أردوغان أيضا إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "أمر مهم وسيحدث قريبا".ونشرت وسائل إعلام عبرية وصحفيون إسرائيلييون مقاطع فيديو وصورا توثق للقاء الرئيس التركي مع عدد من الحاخامات اليهود في قصره بأنقره.يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل شهدت فترات طويلة من التوتر والجفاء، دون القطيعة، خاصة منذ حادثة سفينة مرمرة في مايو/ أيار 2010، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن طرد أنقرة السفير الإسرائيلي عام 2018 عقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما قابلته إسرائيل بخطوة مماثلة.
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تركيا, تطبيع, إسرائيل, أردوغان

فيديو لأردوغان مع حاخامات... أبلغهم بأن التطبيع مهم وسيحدث قريبا

19:59 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 20:07 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . POOL
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ذكرت صحيفة عبرية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف في قصره بأنقرة الحاخام الأكبر للبلاد مع مجموعة من الحاخامات من بلدان العالم الإسلامي.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الأربعاء: "أصدر أردوغان خلال الاجتماع سلسلة من التصريحات الإيجابية والمفاجئة حول موقفه من اليهود وإسرائيل".
وبحسب الصحيفة قال الرئيس التركي خلال الاجتماع للحاخامات اليهود:
"ستبقى العلاقات بين تركيا واليهود وإسرائيل قوية على الدوام".
ومن بين ما قاله أردوغان أيضا وفقا للصحيفة: "العلاقات الاقتصادية بين البلدين (تركيا وإسرائبل) أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو".
وبحسب الحاخامات الذين حضروا الاجتماع، قال أردوغان أيضا إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "أمر مهم وسيحدث قريبا".
ونشرت وسائل إعلام عبرية وصحفيون إسرائيلييون مقاطع فيديو وصورا توثق للقاء الرئيس التركي مع عدد من الحاخامات اليهود في قصره بأنقره.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل شهدت فترات طويلة من التوتر والجفاء، دون القطيعة، خاصة منذ حادثة سفينة مرمرة في مايو/ أيار 2010، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن طرد أنقرة السفير الإسرائيلي عام 2018 عقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما قابلته إسرائيل بخطوة مماثلة.
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