صحيفة تعلن عن تكتيك "سوخوي 35" ضد أحدث المقاتلات الأمريكية

ذكرت صحيفة "يوراسيان تايمز"، في الإشارة إلى طائرات "سو 35" الموجودة في حوزة الصين إن مقاتلات "سو 35" المتسلحة بصواريخ PL-15 الجوالة الصينية تمثل تهديدا خطيرا لأحدث الطائرات الخفية الأمريكية "إف 35" و"إف 22".وأشارت إلى أن المقاتلات الأمريكية لا ترى مفرا من التقهقر عندما تظهر مقاتلات "سو 35" في ميدان المعركة. فمثلا، اضطرت مقاتلة "إف 22" الأمريكية إلى مغادرة أجواء سوريا عندما اقتربت منها مقاتلة "سو 35" في عام 2017.تنتمي طائرة "سو 35" إلى الجيل "4++" من المقاتلات، أي أنها تلامس الجيل الخامس الأكثر حداثة حاليًا. ومن أبرز نقاط قوتها احتواء محركها على تقنية توجيه الدفع التي تمنح الطائرة قدرة خارقة على المناورة وتفوقًا على المقاتلات الغربية في المعركة القريبة. ولذلك لا بد وأن تسعى مقاتلة "إف-35" أو "إف-22" إلى تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع "سو 35".إلا أن مقاتلة "سو-35" تستطيع تحقيق النجاح في المعركة البعيدة أيضا مستفيدة من رادارها "إربيس" القادر على رصد الطائرات الخفية.وأضافت: غني عن البيان أن "سو-35" طائرة عالية الفعالية حتى أن المقاتلات الأمريكية من الجيل الرابع فقدت ما كانت تملكه في وقت سابق من مزايا تفوقية. وأصبحت الطائرات المتقدمة الأمريكية من الجيل الخامس أيضا في خطر وخاصة في ظل وجود وسائط الدفاع الجوي المتقدمة الروسية، وبالأخص "إس 400" و"إس 500".
وأشارت إلى أن المقاتلات الأمريكية لا ترى مفرا من التقهقر عندما تظهر مقاتلات "سو 35" في ميدان المعركة. فمثلا، اضطرت مقاتلة "إف 22" الأمريكية إلى مغادرة أجواء سوريا عندما اقتربت منها مقاتلة "سو 35" في عام 2017.
تنتمي طائرة "سو 35" إلى الجيل "4++" من المقاتلات، أي أنها تلامس الجيل الخامس الأكثر حداثة حاليًا. ومن أبرز نقاط قوتها احتواء محركها على تقنية توجيه الدفع التي تمنح الطائرة قدرة خارقة على المناورة وتفوقًا على المقاتلات الغربية في المعركة القريبة. ولذلك لا بد وأن تسعى مقاتلة "إف-35" أو "إف-22" إلى تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع "سو 35".
إلا أن مقاتلة "سو-35" تستطيع تحقيق النجاح في المعركة البعيدة أيضا مستفيدة من رادارها "إربيس" القادر على رصد الطائرات الخفية.
وأضافت: غني عن البيان أن "سو-35" طائرة عالية الفعالية حتى أن المقاتلات الأمريكية من الجيل الرابع فقدت ما كانت تملكه في وقت سابق من مزايا تفوقية. وأصبحت الطائرات المتقدمة الأمريكية من الجيل الخامس أيضا في خطر وخاصة في ظل وجود وسائط الدفاع الجوي المتقدمة الروسية، وبالأخص "إس 400" و"إس 500".