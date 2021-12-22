صقيع موسكو يسجل رقما قياسيا منذ بداية الشتاء
شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، يوما باردا يعتبر الأبرد منذ بداية فصل الشتاء.
© Sputnik . Evgueniy Odinkov / الذهاب إلى بنك الصورمارة في أحد شوارع مدينة موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
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© Sputnik . Evgueniy Odinkov/
مارة في أحد شوارع مدينة موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
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سفينة في نهر موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyكلب يرتدي زيا شتويا خلال نزهة مع صاحبته وسط موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
كلب يرتدي زيا شتويا خلال نزهة مع صاحبته وسط موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
بخار يتصاعد خلف كاتدرائية باسيل، وبرج سباسكايا في الساحة الحمراء في يوم شتاء بارد وسط موسكو روسيا 22 ديسمبر 2021
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
بخار يتصاعد خلف كاتدرائية باسيل، وبرج سباسكايا في الساحة الحمراء في يوم شتاء بارد وسط موسكو روسيا 22 ديسمبر 2021
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورالمارة في أحد شوارع مدينة موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
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المارة في أحد شوارع مدينة موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصوريوم شتاء بارد، وصلت درجة الحرارة في موسكو إلى 20 تحت الصفر، روسيا 22 ديسمبر 2021
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يوم شتاء بارد، وصلت درجة الحرارة في موسكو إلى 20 تحت الصفر، روسيا 22 ديسمبر 2021
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورموظف لتوصيل الطعام في أحد شوارع مدينة موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
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موظف لتوصيل الطعام في أحد شوارع مدينة موسكو، روسيا 22 ديسمبر 2021
شهدت مناطق شمال وشرق موسكو صقيعاً قياسياً منذ بدء فصل الشتاء وشهر ديسمبر. حيث سجلت محطة الأرصاد الجوية "تشيروستي" أول صقيع ثلاثيني لموسم هذا الشتاء وصل إلى 30.3 تحت الصفر.
مع وصول الشمس لأدنى ارتفاع فوق الأفق ظهر اليوم، أظهر مقياس درجة الحرارة "-21" فقط.
كما أصبح برد يوم 22 ديسمبرالقارس يشبه أيضاً يوم "عيد الغطاس".
يذكر أن درجة الحرارة المنخفضة هذه ليست عادية بالنسبة لبداية الشتاء. آخر مرة لوحظ فيها صقيع مماثل في ديسمبر عام 2012.
من الممكن أن يكون هذا اليوم من أبرد أيام الفصل. في هذه المرحلة، تكون ذروة البرد قد مرت. وبحلول نهاية الأسبوع، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتتراوح ما بين -10 إلى -5.