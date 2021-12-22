https://arabic.sputniknews.com/20211222/صقيع-موسكو-يسجل-رقما-قياسيا-منذ-بداية-الشتاء-1054451744.html

صقيع موسكو يسجل رقما قياسيا منذ بداية الشتاء

صقيع موسكو يسجل رقما قياسيا منذ بداية الشتاء

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، يوما باردا يعتبر الأبرد منذ بداية فصل الشتاء. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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شهدت مناطق شمال وشرق موسكو صقيعاً قياسياً منذ بدء فصل الشتاء وشهر ديسمبر. حيث سجلت محطة الأرصاد الجوية "تشيروستي" أول صقيع ثلاثيني لموسم هذا الشتاء وصل إلى 30.3 تحت الصفر. مع وصول الشمس لأدنى ارتفاع فوق الأفق ظهر اليوم، أظهر مقياس درجة الحرارة "-21" فقط.كما أصبح برد يوم 22 ديسمبرالقارس يشبه أيضاً يوم "عيد الغطاس".يذكر أن درجة الحرارة المنخفضة هذه ليست عادية بالنسبة لبداية الشتاء. آخر مرة لوحظ فيها صقيع مماثل في ديسمبر عام 2012.من الممكن أن يكون هذا اليوم من أبرد أيام الفصل. في هذه المرحلة، تكون ذروة البرد قد مرت. وبحلول نهاية الأسبوع، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتتراوح ما بين -10 إلى -5.

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