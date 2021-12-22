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صيني يهدي أمه كرة قدم من نوع خاص... فيديو
صيني يهدي أمه كرة قدم من نوع خاص... فيديو
تمثل الأم مكانة كبيرة لدى أبنائها وهو ما يجعلهم يفعلون أي شيء من أجل إدخال السعادة على قلبها حتى وإن كان ذلك بإهدائها كرة قدم من نوع خاص. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T09:41+0000
2021-12-22T09:41+0000
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ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية خطوات صناعة كرة قدم من أحد أنواع الخشب بطريقة فريدة نفذها شاب صيني ليقدمها هدية إلى أمه.وتقول الصحيفة إن الشاب الصيني يقيم في منطقة سامينغ، بمحافظة فوجيان، جنوب شرقي الصين مع والدته.ولفتت إلى أن مهاراته في صناعة التصاميم الخشبية جعلته يفكر في تصميم كرة قدم باستخدام خشب الخيزران، الذي يتميز بخفة وزنه.ويرصد الفيديو خطوات صناعة "كرة الخيزران" التي بدأها بإحضار قطعة منه ثم تقسيمها إلى وحدات صغيرة تساوي أبعادها أبعاد المربعات الموجودة في كرة القدم التقليدية ثم رصدها بذات الطريقة في شكل كرة وتحديها بخطوط سوداء لتبدو مثل الكرة الحقيقة.ويرصد الفيديو لحظة تقديم الشاب تلك الهدية الفريدة إلى أمه التي عبرت عن سعادتها بما قام به.
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منوعات, أخبار العالم الآن

صيني يهدي أمه كرة قدم من نوع خاص... فيديو

09:41 GMT 22.12.2021
CC0 / pixel2013 / pixabayكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
CC0 / pixel2013 / pixabay
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تمثل الأم مكانة كبيرة لدى أبنائها وهو ما يجعلهم يفعلون أي شيء من أجل إدخال السعادة على قلبها حتى وإن كان ذلك بإهدائها كرة قدم من نوع خاص.
ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية خطوات صناعة كرة قدم من أحد أنواع الخشب بطريقة فريدة نفذها شاب صيني ليقدمها هدية إلى أمه.
وتقول الصحيفة إن الشاب الصيني يقيم في منطقة سامينغ، بمحافظة فوجيان، جنوب شرقي الصين مع والدته.
ولفتت إلى أن مهاراته في صناعة التصاميم الخشبية جعلته يفكر في تصميم كرة قدم باستخدام خشب الخيزران، الذي يتميز بخفة وزنه.
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ويرصد الفيديو خطوات صناعة "كرة الخيزران" التي بدأها بإحضار قطعة منه ثم تقسيمها إلى وحدات صغيرة تساوي أبعادها أبعاد المربعات الموجودة في كرة القدم التقليدية ثم رصدها بذات الطريقة في شكل كرة وتحديها بخطوط سوداء لتبدو مثل الكرة الحقيقة.
ويرصد الفيديو لحظة تقديم الشاب تلك الهدية الفريدة إلى أمه التي عبرت عن سعادتها بما قام به.
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