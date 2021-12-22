صيني يهدي أمه كرة قدم من نوع خاص... فيديو

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية خطوات صناعة كرة قدم من أحد أنواع الخشب بطريقة فريدة نفذها شاب صيني ليقدمها هدية إلى أمه.وتقول الصحيفة إن الشاب الصيني يقيم في منطقة سامينغ، بمحافظة فوجيان، جنوب شرقي الصين مع والدته.ولفتت إلى أن مهاراته في صناعة التصاميم الخشبية جعلته يفكر في تصميم كرة قدم باستخدام خشب الخيزران، الذي يتميز بخفة وزنه.ويرصد الفيديو خطوات صناعة "كرة الخيزران" التي بدأها بإحضار قطعة منه ثم تقسيمها إلى وحدات صغيرة تساوي أبعادها أبعاد المربعات الموجودة في كرة القدم التقليدية ثم رصدها بذات الطريقة في شكل كرة وتحديها بخطوط سوداء لتبدو مثل الكرة الحقيقة.ويرصد الفيديو لحظة تقديم الشاب تلك الهدية الفريدة إلى أمه التي عبرت عن سعادتها بما قام به.
ويرصد الفيديو خطوات صناعة "كرة الخيزران" التي بدأها بإحضار قطعة منه ثم تقسيمها إلى وحدات صغيرة تساوي أبعادها أبعاد المربعات الموجودة في كرة القدم التقليدية ثم رصدها بذات الطريقة في شكل كرة وتحديها بخطوط سوداء لتبدو مثل الكرة الحقيقة.
ويرصد الفيديو لحظة تقديم الشاب تلك الهدية الفريدة إلى أمه التي عبرت عن سعادتها بما قام به.