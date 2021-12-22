طبيبة تبين أكثر الأمور الشائعة على الإفطار ضررا

وحسب ما قالته في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، إن الشاي والقهوة من دون أي شيء على معدة فارغة يهيجان الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي.وأضافت: "من غير المرغوب استخدام الحلويات، مثل الكعك والحلويات والمعجنات". موضحة أن "هذه الأطعمة غنية بالكربوهيدرات السريعة التي يتم امتصاصها بسرعة وتتسبب في ارتفاع نسبة الغلوكوز. نتيجة لذلك، ينشأ شعور بالجوع بسرعة وقد يظهر صداع.وتابعت: اللحوم الدهنية والأطعمة المدخنة والمخللة - كل هذا الطعام يصعب هضمه. وبالتالي، بعد وجبة الإفطار، كقاعدة عامة، يبدأ النعاس، ويقل الأداء.وأوصت باتباع قواعد طبق الطعام. وهذا يعني أنه يجب أن يتضمن النظام الغذائي، ربع الكمية بروتينات وربعها الآخر كربوهيدرات طويلة الامتصاص، ونصفها خضراوات.
تحدثت المختصة في الغدد الصماء والتغذية أناستاسيا تاراسكو، عن وجبات الإفطار الأكثر ضررا في حياتنا.
وحسب ما قالته في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، إن الشاي والقهوة من دون أي شيء على معدة فارغة يهيجان الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي.
وأضافت: "من غير المرغوب استخدام الحلويات، مثل الكعك والحلويات والمعجنات". موضحة أن "هذه الأطعمة غنية بالكربوهيدرات السريعة التي يتم امتصاصها بسرعة وتتسبب في ارتفاع نسبة الغلوكوز. نتيجة لذلك، ينشأ شعور بالجوع بسرعة وقد يظهر صداع.
وتابعت: اللحوم الدهنية والأطعمة المدخنة والمخللة - كل هذا الطعام يصعب هضمه. وبالتالي، بعد وجبة الإفطار، كقاعدة عامة، يبدأ النعاس، ويقل الأداء.
وأوصت باتباع قواعد طبق الطعام. وهذا يعني أنه يجب أن يتضمن النظام الغذائي، ربع الكمية بروتينات وربعها الآخر كربوهيدرات طويلة الامتصاص، ونصفها خضراوات.