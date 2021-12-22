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طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
تعتمد الرياضات القتالية على مجموعة متنوعة من المهارات، التي تتطلب لياقة بدنية عالية تمكن صاحبها من تحريك عضلات الجسم بمرونة كبيرة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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الصين
نادي الفيديو
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ولأن تلك المهارات لا يمكن اكتسابها بصورة عابرة فلابد من خضوع اللاعب لتمارين مختلفة بعضها يهدف إلى رفع لياقته البدنية وأخرى من أجل القدرة على أداء المهارات المطلوبة بالدقة والتناغم المطلوب.يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على صفحتها الرسمية في "تويتر" أحد الأطفال الصينيين وهو يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية تعكس إتقانه لها على مدى فترة طويلة من التدريبات.
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الصين, نادي الفيديو

طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو

16:03 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / PRAKASH MATHEMAمجموعة من الشباب يمارسون رياضة كونغ فو في نيبال
مجموعة من الشباب يمارسون رياضة كونغ فو في نيبال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / PRAKASH MATHEMA
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تعتمد الرياضات القتالية على مجموعة متنوعة من المهارات، التي تتطلب لياقة بدنية عالية تمكن صاحبها من تحريك عضلات الجسم بمرونة كبيرة.
ولأن تلك المهارات لا يمكن اكتسابها بصورة عابرة فلابد من خضوع اللاعب لتمارين مختلفة بعضها يهدف إلى رفع لياقته البدنية وأخرى من أجل القدرة على أداء المهارات المطلوبة بالدقة والتناغم المطلوب.
يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على صفحتها الرسمية في "تويتر" أحد الأطفال الصينيين وهو يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية تعكس إتقانه لها على مدى فترة طويلة من التدريبات.
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