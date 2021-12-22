تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211222/طفل-صيني-يؤدي-مهارات-فريدة-في-الفنون-القتالية-فيديو-1054457497.html
طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
تعتمد الرياضات القتالية على مجموعة متنوعة من المهارات، التي تتطلب لياقة بدنية عالية تمكن صاحبها من تحريك عضلات الجسم بمرونة كبيرة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:03+0000
2021-12-22T16:03+0000
2021-12-22T16:03+0000
الصين
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049177140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_acdf59c08aaad1b7c78aec8f3bd38154.jpg
ولأن تلك المهارات لا يمكن اكتسابها بصورة عابرة فلابد من خضوع اللاعب لتمارين مختلفة بعضها يهدف إلى رفع لياقته البدنية وأخرى من أجل القدرة على أداء المهارات المطلوبة بالدقة والتناغم المطلوب.يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على صفحتها الرسمية في "تويتر" أحد الأطفال الصينيين وهو يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية تعكس إتقانه لها على مدى فترة طويلة من التدريبات.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049177140_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_05edceab04e0e7b431f2ee5741ae22f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, نادي الفيديو
طفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
تعتمد الرياضات القتالية على مجموعة متنوعة من المهارات، التي تتطلب لياقة بدنية عالية تمكن صاحبها من تحريك عضلات الجسم بمرونة كبيرة.
ولأن تلك المهارات لا يمكن اكتسابها بصورة عابرة فلابد من خضوع اللاعب لتمارين مختلفة بعضها يهدف إلى رفع لياقته البدنية وأخرى من أجل
القدرة على أداء المهارات المطلوبة
بالدقة والتناغم المطلوب.
يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على صفحتها الرسمية في "تويتر" أحد
الأطفال الصينيين
وهو يؤدي مهارات فريدة في
الفنون القتالية
تعكس إتقانه لها على مدى فترة طويلة من التدريبات.