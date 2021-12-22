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عزل مدينة صينية تعدادها 13 مليون نسمة بسبب كورونا
عزل مدينة صينية تعدادها 13 مليون نسمة بسبب كورونا
أمرت سلطات مدينة شيان، شمالي الصين، جميع سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم، حيث فرضت حالة إغلاق مشددة على المدينة بدءا من اليوم الأربعاء،... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:10+0000
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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن إغلاق مدينة شيان يأتي بالتزامن مع استعداد بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في فبراير/شباط المقبل، حيث تفرض الصين حالة تأهب قصوى لمكافحة تفشي الوباء في عدة مدن.في السياق ذاته، أبلغت مدينة شيان عن 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، اليوم الأربعاء ، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 حالة منذ 9 ديسمبر/كانون الأول.وأضاف البيان أن السكان الذين يرغبون في مغادرة سيتعين عليهم تقديم أدلة على "ظروفهم الخاصة" والتقدم بطلب للحصول على الموافقة.وأوضح البيان أنه تم إغلاق محطات حافلات المسافات الطويلة في مدينة شيان وأن السلطات أقامت نقاط تفتيش للسيطرة على الأمراض على الطرق السريعة خارج المدينة، كما تم إيقاف أكثر من 85 في المائة من الرحلات الجوية من وإلى المطار الرئيسي بالمدينة.وقررت السلطات داخل المدينة تقليص سعة الركاب في الحافلات والقطارات، وإغلاق المدارس، وكذلك إغلاق جميع أماكن تقديم الخدمات والمرافق العامة "غير الأساسية" باستثناء محلات السوبر ماركت والمتاجر والمؤسسات الطبية، في حين حثت الإدارة المحلية أصحاب العمل على السماح للموظفين بالعمل من المنزل.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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عزل مدينة صينية تعدادها 13 مليون نسمة بسبب كورونا

14:10 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / Greg Bakerحملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021
حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / Greg Baker
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أمرت سلطات مدينة شيان، شمالي الصين، جميع سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم، حيث فرضت حالة إغلاق مشددة على المدينة بدءا من اليوم الأربعاء، بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن إغلاق مدينة شيان يأتي بالتزامن مع استعداد بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في فبراير/شباط المقبل، حيث تفرض الصين حالة تأهب قصوى لمكافحة تفشي الوباء في عدة مدن.
في السياق ذاته، أبلغت مدينة شيان عن 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، اليوم الأربعاء ، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 حالة منذ 9 ديسمبر/كانون الأول.
وأعلنت إدارة المدينة في بيان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ويبو، إنه اعتبارا من منتصف ليل الخميس، يجوز لجميع الأسر "إرسال فرد واحد من أفراد الأسرة إلى خارج المدينة مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات، مع إلزام الآخرين بالبقاء في منازلهم باستثناء حالات الطوارئ".
وأضاف البيان أن السكان الذين يرغبون في مغادرة سيتعين عليهم تقديم أدلة على "ظروفهم الخاصة" والتقدم بطلب للحصول على الموافقة.
وأوضح البيان أنه تم إغلاق محطات حافلات المسافات الطويلة في مدينة شيان وأن السلطات أقامت نقاط تفتيش للسيطرة على الأمراض على الطرق السريعة خارج المدينة، كما تم إيقاف أكثر من 85 في المائة من الرحلات الجوية من وإلى المطار الرئيسي بالمدينة.
وقررت السلطات داخل المدينة تقليص سعة الركاب في الحافلات والقطارات، وإغلاق المدارس، وكذلك إغلاق جميع أماكن تقديم الخدمات والمرافق العامة "غير الأساسية" باستثناء محلات السوبر ماركت والمتاجر والمؤسسات الطبية، في حين حثت الإدارة المحلية أصحاب العمل على السماح للموظفين بالعمل من المنزل.
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