https://arabic.sputniknews.com/20211222/غرق-قارب-يحمل-مهاجرين-عرب-قبالة-سواحل-اليونان-1054439377.html

غرق قارب يحمل مهاجرين عرب قبالة سواحل اليونان

غرق قارب يحمل مهاجرين عرب قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل في اليونان عن بدأ عملية بحث وإنقاذ، اليوم الأربعاء، بعد عرق قارب يحمل قرابة 50 مهاجرا جنوبي جزيرة فوليجاندروس اليونانية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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ونقلت "رويترز"، عن مسؤول في خفر السواحل قوله إن رجال الإنقاذ عثروا على 12 معظمهم عراقيون على متن القارب لكن البقية ما زالوا في عداد المفقودين. وأضاف أن اثنين فقط من المهاجرين كانا يرتديان سترات نجاة.وأوضح أن تم نقلهم ومعظمهم عراقيون إلى سانتوريني وهم في صحة جيدة". ووفقا للمسؤول، فقد أبلغ المهاجرون السلطات بأن القارب كان يقل بين 30 و50 مهاجرا.يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي أمام طالبي اللجوء الوافدين من تركيا. وانخفض عدد المهاجرين بشدة منذ 2016 بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/ليتوانيا-تدفع-ألف-يورو-لكل-مهاجر-من-أجل-العودة-إلى-بلده-الأصلي-1053755743.html

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اليونان, الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, مهاجرين