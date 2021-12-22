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غرق قارب يحمل مهاجرين عرب قبالة سواحل اليونان
غرق قارب يحمل مهاجرين عرب قبالة سواحل اليونان
أعلن خفر السواحل في اليونان عن بدأ عملية بحث وإنقاذ، اليوم الأربعاء، بعد عرق قارب يحمل قرابة 50 مهاجرا جنوبي جزيرة فوليجاندروس اليونانية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T10:06+0000
2021-12-22T10:06+0000
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ونقلت "رويترز"، عن مسؤول في خفر السواحل قوله إن رجال الإنقاذ عثروا على 12 معظمهم عراقيون على متن القارب لكن البقية ما زالوا في عداد المفقودين. وأضاف أن اثنين فقط من المهاجرين كانا يرتديان سترات نجاة.وأوضح أن تم نقلهم ومعظمهم عراقيون إلى سانتوريني وهم في صحة جيدة". ووفقا للمسؤول، فقد أبلغ المهاجرون السلطات بأن القارب كان يقل بين 30 و50 مهاجرا.يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي أمام طالبي اللجوء الوافدين من تركيا. وانخفض عدد المهاجرين بشدة منذ 2016 بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.
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اليونان, الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, مهاجرين

غرق قارب يحمل مهاجرين عرب قبالة سواحل اليونان

10:06 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / Marcos Moreno
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أعلن خفر السواحل في اليونان عن بدأ عملية بحث وإنقاذ، اليوم الأربعاء، بعد عرق قارب يحمل قرابة 50 مهاجرا جنوبي جزيرة فوليجاندروس اليونانية.
ونقلت "رويترز"، عن مسؤول في خفر السواحل قوله إن رجال الإنقاذ عثروا على 12 معظمهم عراقيون على متن القارب لكن البقية ما زالوا في عداد المفقودين.
وأضاف أن اثنين فقط من المهاجرين كانا يرتديان سترات نجاة.
وأوضح أن تم نقلهم ومعظمهم عراقيون إلى سانتوريني وهم في صحة جيدة".
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ووفقا للمسؤول، فقد أبلغ المهاجرون السلطات بأن القارب كان يقل بين 30 و50 مهاجرا.

يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي أمام طالبي اللجوء الوافدين من تركيا.
وانخفض عدد المهاجرين بشدة منذ 2016 بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.
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