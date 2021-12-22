فنانة هولوودية أمريكية تمنع عن أولادها الهواتف الذكية ودخول منصات التواصل الاجتماعية

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن الفنانة الأمريكية، بينيلوبي كروز، أن وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية تسرق الحياة من أطفالها.وأشارت كروز أنها "تسمح لابنها الأكبر ليوناردو البالغ من العمر 10 سنوات وكذلك لونا البالغة من العمر ثماني سنوات بمشاهدة الأفلام والرسوم المتحركة فقط، مضيفة أنها تتذكر كيف عاشت عندما كانت طفلة سعادة لا تصدق خلال مشاهدة التلفاز. واعتبرت كروز أنها لن تسمح لأطفالها بالدخول إلى الشبكات الاجتماعية حتى يبلغوا 16 عاما، موضحة أنها بذلك تحمي الصحة العقلية لأولادها.
وأشارت كروز أنها "تسمح لابنها الأكبر ليوناردو البالغ من العمر 10 سنوات وكذلك لونا البالغة من العمر ثماني سنوات بمشاهدة الأفلام والرسوم المتحركة فقط، مضيفة أنها تتذكر كيف عاشت عندما كانت طفلة سعادة لا تصدق خلال مشاهدة التلفاز.
واعتبرت كروز أنها لن تسمح لأطفالها بالدخول إلى الشبكات الاجتماعية حتى يبلغوا 16 عاما، موضحة أنها بذلك تحمي الصحة العقلية لأولادها.