تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211222/فيل-هائج-ينتقم-من-شخص-حاول-استفزازه-فيديو-1054440239.html
فيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو
فيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو
انتقم فيل هائج في الهند من شخص حاول استفزازه حيث ركض الفيل وراءه ودهسه بأقدامه ووزنه الهائل. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T10:31+0000
2021-12-22T10:31+0000
2021-12-22T10:31+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1047593648_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_94326176f965b64151a99b6dcb0619f7.jpg
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أشخاص يقفون على مقربة من فيل في منطقة أدغال، ويصيحون باتجاه الفيل.توجه الفيل إلى أحد هؤلاء الأشخاص كان يقف بمفرده وركض خلفه محاولا الانتقام منه، حاول الرجل الهرب لكنه تعثر أثناء ركضه، فاستغل الفيل ذلك ودهسه وهو يطلق صيحة ثم عاد مرة أخرى وكرر فعلته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1047593648_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_23e15eca3a257b68a8693fb787e7bab0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو
انتقم فيل هائج في الهند من شخص حاول استفزازه حيث ركض الفيل وراءه ودهسه بأقدامه ووزنه الهائل.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أشخاص يقفون على مقربة من فيل في منطقة أدغال، ويصيحون باتجاه الفيل.
توجه الفيل إلى أحد هؤلاء الأشخاص كان يقف بمفرده وركض خلفه محاولا الانتقام منه، حاول الرجل الهرب لكنه تعثر أثناء ركضه، فاستغل الفيل ذلك ودهسه وهو يطلق صيحة ثم عاد مرة أخرى وكرر فعلته.