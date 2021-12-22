تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/فيل-هائج-ينتقم-من-شخص-حاول-استفزازه-فيديو-1054440239.html
فيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو
فيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو
انتقم فيل هائج في الهند من شخص حاول استفزازه حيث ركض الفيل وراءه ودهسه بأقدامه ووزنه الهائل. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T10:31+0000
2021-12-22T10:31+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1047593648_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_94326176f965b64151a99b6dcb0619f7.jpg
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أشخاص يقفون على مقربة من فيل في منطقة أدغال، ويصيحون باتجاه الفيل.توجه الفيل إلى أحد هؤلاء الأشخاص كان يقف بمفرده وركض خلفه محاولا الانتقام منه، حاول الرجل الهرب لكنه تعثر أثناء ركضه، فاستغل الفيل ذلك ودهسه وهو يطلق صيحة ثم عاد مرة أخرى وكرر فعلته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1047593648_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_23e15eca3a257b68a8693fb787e7bab0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

فيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو

10:31 GMT 22.12.2021
© Photo / ar.wikipediaفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Photo / ar.wikipedia
تابعنا عبر
انتقم فيل هائج في الهند من شخص حاول استفزازه حيث ركض الفيل وراءه ودهسه بأقدامه ووزنه الهائل.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أشخاص يقفون على مقربة من فيل في منطقة أدغال، ويصيحون باتجاه الفيل.
توجه الفيل إلى أحد هؤلاء الأشخاص كان يقف بمفرده وركض خلفه محاولا الانتقام منه، حاول الرجل الهرب لكنه تعثر أثناء ركضه، فاستغل الفيل ذلك ودهسه وهو يطلق صيحة ثم عاد مرة أخرى وكرر فعلته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:32 GMTالحرس الثوري: الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية قادرة على تدمير أي هدف
11:30 GMTاللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني أبو هواش
11:29 GMTالجزائر تسجل تحسنا ملحوظا في السيولة البنكية
11:26 GMTبعد جهودها في صون التراث والهوية. الأمانة السورية للتنمية منظمة معتمدة في اليونيسكو لأربع سنوات أخرى
11:25 GMTالعراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في الناصرية
11:23 GMTإثيوبيا: جبهة تيغراي تستعد لفبركة سيناريو "الإبادة الجماعية"
11:22 GMTالقبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم
11:12 GMTعبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا
10:58 GMTلافروف: روسيا لا تريد حربا وتحذر "الرؤوس الساخنة" في أوكرانيا من المواجهة العسكرية
10:52 GMTبيان روسي إيراني تركي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المدنيين
10:50 GMTالحكومة الإثيوبية تلمح إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تيغراي: قواتنا هزمت الجبهة
10:47 GMTتكاليف خيالية لتأمين قمة للزعماء الغربيين في ألمانيا... كم بلغت؟
10:45 GMT﻿رؤساء الكنائس في القدس يحذرون من خطورة اعتداءات المستوطنين على الوجود المسيحي في المدينة
10:44 GMTلبنان: ارتفاع معدلات االسرقة وتفشي الإدمان على المخدرات
10:41 GMT"وضعوا له السم في العصيدة"... ضاحي خلفان يتحدث عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله
10:39 GMT"جهزنا مقاتلات إف-35 وآلاف الصواريخ"... إسرائيل تؤكد أنها قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا
10:36 GMTفرنسا تتوقع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يوميا بالمتحور أوميكرون
10:33 GMTالروبوتات التي رافقتنا في عام 2021
10:32 GMTكوفيد-19 يسبب حالة من الفوضى في كرة القدم الأسترالية
10:31 GMTفيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو