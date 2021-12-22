قائد ليفربول يهاجم الدوري الممتاز: لا يهتم بسلامة اللاعبين

وجاءت تصريحات هندرسون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف هندرسون في التصريحات "أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19".وتابع: "لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف".وأوضح: "سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل".يشار إلى أن تأجيل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، هذا الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، إلا أن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.
وأضاف هندرسون في التصريحات "أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19".
وتابع: "لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف".
وأوضح: "سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل".
يشار إلى أن تأجيل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، هذا الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، إلا أن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.