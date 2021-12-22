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قائد ليفربول يهاجم الدوري الممتاز: لا يهتم بسلامة اللاعبين
قائد ليفربول يهاجم الدوري الممتاز: لا يهتم بسلامة اللاعبين
هاجم جوردان هندرسون، قائد ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إنه "لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية". 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T09:54+0000
2021-12-22T09:54+0000
الدوري الإنجليزي
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وجاءت تصريحات هندرسون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف هندرسون في التصريحات "أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19".وتابع: "لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف".وأوضح: "سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل".يشار إلى أن تأجيل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، هذا الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، إلا أن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.
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الدوري الإنجليزي

قائد ليفربول يهاجم الدوري الممتاز: لا يهتم بسلامة اللاعبين

09:54 GMT 22.12.2021
© REUTERS / CARL RECINEهدف ليفربول في مرمى ولفرهامبتون عن طريق هندرسون
هدف ليفربول في مرمى ولفرهامبتون عن طريق هندرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / CARL RECINE
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هاجم جوردان هندرسون، قائد ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إنه "لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية".
وجاءت تصريحات هندرسون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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وأضاف هندرسون في التصريحات "أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19".
وتابع: "لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف".
وأوضح: "سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل".
يشار إلى أن تأجيل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، هذا الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، إلا أن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.
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