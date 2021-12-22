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قديروف يهاجم أردوغان ويدعوه لعدم "تغيير معتقداته في الخفاء"
قديروف يهاجم أردوغان ويدعوه لعدم "تغيير معتقداته في الخفاء"
هاجم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، متهما تركيا بأنها تدعم الإرهاب، كما دعا روسيا إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية حيال ذلك. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T08:58+0000
2021-12-22T08:58+0000
روسيا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، عبر "تليغرام"، اليوم الأربعاء، "تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين، بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية".وتابع "في الوقت الذي يجد فيه "قطاع الطرق والمجرمون المطلوبون ملاذاً في تركيا، فإنهم ينظمون علناً "التجمعات والمناسبات لإعادة تسمية الحدائق باسم الإرهابيين"، مؤكدا أن جمهورية الشيشان تحتفظ بحقها في الرد.وأوضح الرئيس الشيشاني أنه من المنطقي تمامًا في هذه الحالة، وسياسيًا يعتبر ردا من جانب بلاده، "تخليد" اسم مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية.كما دعا قديروف وزارة الخارجية الروسية إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد السلطات التركية، "حيث أن تصرفات السلطات التركية تشكل تهديدًا مباشرًا للعلاقات الروسية – التركية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، بوقت سابق، إحباط 61 جريمة إرهابية، بما في ذلك 32 هجوماً إرهابياً في روسيا، خلال عام 2021، مشددا على أهمية مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/موسكو-لم-يسمح-بحدوث-أي-هجوم-إرهابي-واحد-في-روسيا-عام-2021--1053930374.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الشيشان, رجب طيب أردوغان, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قديروف يهاجم أردوغان ويدعوه لعدم "تغيير معتقداته في الخفاء"

08:58 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Aleksey Drujinin / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع العمل بين فلاديمير بوتين رئيس روسيا ورمضان قادروف رئيس الشيشان
اجتماع العمل بين فلاديمير بوتين رئيس روسيا ورمضان قادروف رئيس الشيشان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Aleksey Drujinin
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هاجم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، متهما تركيا بأنها تدعم الإرهاب، كما دعا روسيا إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية حيال ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، عبر "تليغرام"، اليوم الأربعاء، "تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين، بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية".
وناشد قديروف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتخذ قراره بشأن ذلك، فإما أن يكون رئيس دولة تدعم الإرهابيين علانية، أو الدعوة إلى علاقات شفافة وصادقة مع روسيا، مع "عدم تغيير معتقداته" من خلف الظهر.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي
رمضان قديروف
رئيس الشيشان
وتابع "في الوقت الذي يجد فيه "قطاع الطرق والمجرمون المطلوبون ملاذاً في تركيا، فإنهم ينظمون علناً "التجمعات والمناسبات لإعادة تسمية الحدائق باسم الإرهابيين"، مؤكدا أن جمهورية الشيشان تحتفظ بحقها في الرد.
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وأوضح الرئيس الشيشاني أنه من المنطقي تمامًا في هذه الحالة، وسياسيًا يعتبر ردا من جانب بلاده، "تخليد" اسم مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية.
كما دعا قديروف وزارة الخارجية الروسية إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد السلطات التركية، "حيث أن تصرفات السلطات التركية تشكل تهديدًا مباشرًا للعلاقات الروسية – التركية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، بوقت سابق، إحباط 61 جريمة إرهابية، بما في ذلك 32 هجوماً إرهابياً في روسيا، خلال عام 2021، مشددا على أهمية مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.
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