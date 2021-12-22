https://arabic.sputniknews.com/20211222/قديروف-يهاجم-أردوغان-ويدعوه-لعدم-تغيير-معتقداته-في-الخفاء-1054436111.html

قديروف يهاجم أردوغان ويدعوه لعدم "تغيير معتقداته في الخفاء"

قديروف يهاجم أردوغان ويدعوه لعدم "تغيير معتقداته في الخفاء"

هاجم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، متهما تركيا بأنها تدعم الإرهاب، كما دعا روسيا إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية حيال ذلك. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T08:58+0000

2021-12-22T08:58+0000

2021-12-22T08:58+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، عبر "تليغرام"، اليوم الأربعاء، "تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين، بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية".وتابع "في الوقت الذي يجد فيه "قطاع الطرق والمجرمون المطلوبون ملاذاً في تركيا، فإنهم ينظمون علناً "التجمعات والمناسبات لإعادة تسمية الحدائق باسم الإرهابيين"، مؤكدا أن جمهورية الشيشان تحتفظ بحقها في الرد.وأوضح الرئيس الشيشاني أنه من المنطقي تمامًا في هذه الحالة، وسياسيًا يعتبر ردا من جانب بلاده، "تخليد" اسم مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية.كما دعا قديروف وزارة الخارجية الروسية إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد السلطات التركية، "حيث أن تصرفات السلطات التركية تشكل تهديدًا مباشرًا للعلاقات الروسية – التركية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، بوقت سابق، إحباط 61 جريمة إرهابية، بما في ذلك 32 هجوماً إرهابياً في روسيا، خلال عام 2021، مشددا على أهمية مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/موسكو-لم-يسمح-بحدوث-أي-هجوم-إرهابي-واحد-في-روسيا-عام-2021--1053930374.html

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