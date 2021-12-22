"كاف" يحسم رسميا الجدل حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون

ذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن المكتب التنفيذي للـ"كاف" قرر بعد اجتماعه اليوم الأربعاء، إقامة كأس الأمم الأفريقية في موعدها بشكل رسمي في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني وحتى 6 فبراير/شباط 2022.جاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد اجتماع حاد في الدوحة عن طريق الفيديو كونفرانس بشأن الإعلان بشكل رسمي عن مصير كأس الأمم الأفريقية على هامش مباراة السوبر الأفريقي بين "الأهلي" و"الرجاء" المغربي بقطر، حيث عرض باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي نتائج زيارته للكاميرون أمس.وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن استضافة كأس الأمم الإفريقية، أكد فيه جاهزية البلاد لاستقبال المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2021، بالإضافة إلى الجماهير في العرس القاري المنتظر.وشدد البيان، على توفير سبل الصحة والأمان اللازمة من قبل الحكومة، من أجل إنجاح البطولة، مطالباً في الوقت نفسه الاتحادات الأفريقية الشقيقة بالاتحاد والتعاون لكي يحافظوا على اهتمامات القارة.
حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، رسميا الجدل حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.
ذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن المكتب التنفيذي للـ"كاف" قرر بعد اجتماعه اليوم الأربعاء، إقامة كأس الأمم الأفريقية في موعدها بشكل رسمي في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني وحتى 6 فبراير/شباط 2022.
جاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد اجتماع حاد في الدوحة عن طريق الفيديو كونفرانس بشأن الإعلان بشكل رسمي عن مصير كأس الأمم الأفريقية على هامش مباراة السوبر الأفريقي بين "الأهلي" و"الرجاء" المغربي بقطر، حيث عرض باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي نتائج زيارته للكاميرون أمس.
وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن استضافة كأس الأمم الإفريقية، أكد فيه جاهزية البلاد لاستقبال المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2021، بالإضافة إلى الجماهير في العرس القاري المنتظر.
وشدد البيان، على توفير سبل الصحة والأمان اللازمة من قبل الحكومة، من أجل إنجاح البطولة، مطالباً في الوقت نفسه الاتحادات الأفريقية الشقيقة بالاتحاد والتعاون لكي يحافظوا على اهتمامات القارة.