كوفيد-19 يسبب حالة من الفوضى في كرة القدم الأسترالية

وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان لها، إنه تم تأجيل مباراة ملبورن سيتي أمام برزبين رور والتي موعدها 27 ديسمبر / كانون الأول، فيما تأجلت مواجهتي بيرث جلوري ضد سيدني اف.سي ومكآرثر اف.سي والتي كان من المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني.وكانت مباراتا بيرث جلوري قد تأجلتا بعد أن قضى عاملون في النادي الأسبوع الماضي في الحجر الصحي في برزبين، بينما تعذر إقامة مواجهة ملبورن سيتي في الدوري في موعدها بعد إصابة ستة لاعبين بكوفيد-19.وقال سيتي في بيان له "كل اللاعبين المصابين كانوا قد تلقوا اللقاح كاملا وجميعهم في صحة جيدة".كما تأجلت مباراة سيتي في كأس أستراليا أمام ولنجتون فينكس بسب تفشي كوفيد-19، بينما تأجلت مباراة جولد كوست نايتس أمام ملبورن فيكتوري بسبب مخالطة مصاب بالفيروس.واضطر المنظمون إلى تأجيل مباراة برزبين رور ضد سيدني في الكأس بسبب حالة إصابة بالفيروس.وما تزال التحديات الصحية التي يواجهها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، ترخي بظلالها على الكثير من الفعاليات الفنية والأنشطة الرياضية في العديد من البلدان المضيفة.
أفادت وكالة رويترز، عن حدوث حالة من الفوضى في مسابقات كرة القدم في أستراليا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تأجيل ست مواجهات في دوري الدرجة الأولى والكأس المحلية، والسبب كوفيد- 19.
وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان لها، إنه تم تأجيل مباراة ملبورن سيتي أمام برزبين رور والتي موعدها 27 ديسمبر / كانون الأول، فيما تأجلت مواجهتي بيرث جلوري ضد سيدني اف.سي ومكآرثر اف.سي والتي كان من المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني.
وكانت مباراتا بيرث جلوري قد تأجلتا بعد أن قضى عاملون في النادي الأسبوع الماضي في الحجر الصحي في برزبين، بينما تعذر إقامة مواجهة ملبورن سيتي في الدوري في موعدها بعد إصابة ستة لاعبين بكوفيد-19.