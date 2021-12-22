تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/كوفيد-19-يسبب-حالة-من-الفوضى-في-كرة-القدم-الأسترالية-1054440384.html
كوفيد-19 يسبب حالة من الفوضى في كرة القدم الأسترالية
كوفيد-19 يسبب حالة من الفوضى في كرة القدم الأسترالية
أفادت وكالة رويترز، عن حدوث حالة من الفوضى في مسابقات كرة القدم في أستراليا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تأجيل ست مواجهات في دوري الدرجة الأولى والكأس المحلية،... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T10:32+0000
2021-12-22T10:32+0000
العالم
رياضة
استراليا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102853/68/1028536896_0:288:1920:1368_1920x0_80_0_0_dbe108beea61d6efb8842f1a7b354e73.jpg
وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان لها، إنه تم تأجيل مباراة ملبورن سيتي أمام برزبين رور والتي موعدها 27 ديسمبر / كانون الأول، فيما تأجلت مواجهتي بيرث جلوري ضد سيدني اف.سي ومكآرثر اف.سي والتي كان من المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني.وكانت مباراتا بيرث جلوري قد تأجلتا بعد أن قضى عاملون في النادي الأسبوع الماضي في الحجر الصحي في برزبين، بينما تعذر إقامة مواجهة ملبورن سيتي في الدوري في موعدها بعد إصابة ستة لاعبين بكوفيد-19.وقال سيتي في بيان له "كل اللاعبين المصابين كانوا قد تلقوا اللقاح كاملا وجميعهم في صحة جيدة".كما تأجلت مباراة سيتي في كأس أستراليا أمام ولنجتون فينكس بسب تفشي كوفيد-19، بينما تأجلت مباراة جولد كوست نايتس أمام ملبورن فيكتوري بسبب مخالطة مصاب بالفيروس.واضطر المنظمون إلى تأجيل مباراة برزبين رور ضد سيدني في الكأس بسبب حالة إصابة بالفيروس.وما تزال التحديات الصحية التي يواجهها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، ترخي بظلالها على الكثير من الفعاليات الفنية والأنشطة الرياضية في العديد من البلدان المضيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مكتب-الإحصاءات-الوطني-اقتصاد-بريطانيا-ينمو-أبطأ-من-المتوقع-قبل-انتشار-أوميكرون-1054439606.html
https://arabic.sputniknews.com/20211222/منظمة-الصحة-العالمية-انتشار-سريع-للمتحور-أوميكرون-ضمن-فئة-الشباب--1054437043.html
استراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102853/68/1028536896_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_b6ef023d84fa54149e3efbe02d112a5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رياضة, استراليا, فيروس كورونا

كوفيد-19 يسبب حالة من الفوضى في كرة القدم الأسترالية

10:32 GMT 22.12.2021
CC0 / Pixabay / سيدني، أستراليا
سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
أفادت وكالة رويترز، عن حدوث حالة من الفوضى في مسابقات كرة القدم في أستراليا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تأجيل ست مواجهات في دوري الدرجة الأولى والكأس المحلية، والسبب كوفيد- 19.
وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان لها، إنه تم تأجيل مباراة ملبورن سيتي أمام برزبين رور والتي موعدها 27 ديسمبر / كانون الأول، فيما تأجلت مواجهتي بيرث جلوري ضد سيدني اف.سي ومكآرثر اف.سي والتي كان من المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني.

وكانت مباراتا بيرث جلوري قد تأجلتا بعد أن قضى عاملون في النادي الأسبوع الماضي في الحجر الصحي في برزبين، بينما تعذر إقامة مواجهة ملبورن سيتي في الدوري في موعدها بعد إصابة ستة لاعبين بكوفيد-19.
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة -المحلات التجارية في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مكتب الإحصاءات الوطني: اقتصاد بريطانيا ينمو أبطأ من المتوقع قبل انتشار أوميكرون
10:07 GMT


وقال سيتي في بيان له "كل اللاعبين المصابين كانوا قد تلقوا اللقاح كاملا وجميعهم في صحة جيدة".

كما تأجلت مباراة سيتي في كأس أستراليا أمام ولنجتون فينكس بسب تفشي كوفيد-19، بينما تأجلت مباراة جولد كوست نايتس أمام ملبورن فيكتوري بسبب مخالطة مصاب بالفيروس.

واضطر المنظمون إلى تأجيل مباراة برزبين رور ضد سيدني في الكأس بسبب حالة إصابة بالفيروس.
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
منظمة الصحة العالمية: انتشار سريع للمتحور أوميكرون ضمن فئة الشباب
09:28 GMT
وما تزال التحديات الصحية التي يواجهها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، ترخي بظلالها على الكثير من الفعاليات الفنية والأنشطة الرياضية في العديد من البلدان المضيفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:32 GMTالحرس الثوري: الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية قادرة على تدمير أي هدف
11:30 GMTاللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني أبو هواش
11:29 GMTالجزائر تسجل تحسنا ملحوظا في السيولة البنكية
11:26 GMTبعد جهودها في صون التراث والهوية. الأمانة السورية للتنمية منظمة معتمدة في اليونيسكو لأربع سنوات أخرى
11:25 GMTالعراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في الناصرية
11:23 GMTإثيوبيا: جبهة تيغراي تستعد لفبركة سيناريو "الإبادة الجماعية"
11:22 GMTالقبض على رجل وامرأتين في السعودية بعد تداول فيديو لهم
11:12 GMTعبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا
10:58 GMTلافروف: روسيا لا تريد حربا وتحذر "الرؤوس الساخنة" في أوكرانيا من المواجهة العسكرية
10:52 GMTبيان روسي إيراني تركي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المدنيين
10:50 GMTالحكومة الإثيوبية تلمح إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تيغراي: قواتنا هزمت الجبهة
10:47 GMTتكاليف خيالية لتأمين قمة للزعماء الغربيين في ألمانيا... كم بلغت؟
10:45 GMT﻿رؤساء الكنائس في القدس يحذرون من خطورة اعتداءات المستوطنين على الوجود المسيحي في المدينة
10:44 GMTلبنان: ارتفاع معدلات االسرقة وتفشي الإدمان على المخدرات
10:41 GMT"وضعوا له السم في العصيدة"... ضاحي خلفان يتحدث عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله
10:39 GMT"جهزنا مقاتلات إف-35 وآلاف الصواريخ"... إسرائيل تؤكد أنها قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا
10:36 GMTفرنسا تتوقع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يوميا بالمتحور أوميكرون
10:33 GMTالروبوتات التي رافقتنا في عام 2021
10:32 GMTكوفيد-19 يسبب حالة من الفوضى في كرة القدم الأسترالية
10:31 GMTفيل هائج ينتقم من شخص حاول استفزازه... فيديو