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"لأنهم أولوية الحياة"... مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا (صور)

"لأنهم أولوية الحياة"... مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا (صور)

زار وفد برلماني روسي برئاسة دميتري سابلين، اليوم، مشفى الأطفال في سوريا، بغرض تقديم هدايا ومساعدات من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا المرضى. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T15:47+0000

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روسيا

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سوريا

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وشملت المساعدات أجهزة ومعدات طبية لتوليد الأوكسجين التي يحتاجها الأطفال المرضى في ظل وباء فيروس كورونا الذي يشهده العالم أجمع، إضافة إلى بعض الهدايا الرمزية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.رئيس لجنة الصداقة الروسية - السورية دميتري سابلين، ونائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أكد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه المساعدات والهدايا تساهم في رسم الفرحة على وجوه الأطفال السوريين في المشفى، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذا المشفى لتقديم المساعدات لِما للأطفال أهمية في الحياة، لذا يتم استهدافهم في مدارسهم ومشافيهم ومنازلهم.وتابع سابلين: وقدمت الحكومة الروسية اليوم للمشفى 30 وحدة لتكثيف الأوكسجين المطلوبة لعلاج كورونا إضافة إلى بعض الهدايا والحلاوة الروسية، في أيام عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن الوفد يزور الآن أنحاء مختلفة من سوريا لتقديم الهدايا والمساعدات.من جانبه أكد مدير مشفى الأطفال الدكتور رستم مكيّة، أن هذه الأجهزة جاءت في الوقت المناسب، خاصة في ظل هذه الأزمة التي يحتاج فيها الأطفال لكميات كبيرة من الأوكسجين، إضافة إلى الأعداد الكبيرة للمراجعين، موضحاً بأن المشفى لا يعاني من نقص الأوكسجين إلا أنه في حالات الضغط الكبير قد يحتاج إلى كميات إضافية، وهي الآن أصبحت متوافرة، وتسد نقصاً مهماً في المادة.ووجه مدير المشفى الشكر لروسيا حكومة وشعباً، مؤكداً بأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب الروسي مساعدات لسوريا، فهي المرة الثالثة، حيث تم تقديم مواد استهلاكية وطبية وتجهيزات وتدفئة وعلاج ضوئي للأطفال الخدّج، إضافة إلى الهدايا للأطفال المرضى في المشفى بمناسبة عيد الميلاد.كما زار الوفد البرلماني اليوم مدينة معلولا في ريف دمشق، تلك المدينة التي تم تحريرها من دنس الإرهابيين، وذلك لمشاركة أطفال المدينة فرحتهم في الأعياد المجيدة، والاطلاع على الآثار التاريخية في المدينة.

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