تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/لأنهم-أولوية-الحياة-مساعدات-طبية-روسية-لأطفال-سوريا-صور-1054456669.html
"لأنهم أولوية الحياة"... مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا (صور)
"لأنهم أولوية الحياة"... مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا (صور)
زار وفد برلماني روسي برئاسة دميتري سابلين، اليوم، مشفى الأطفال في سوريا، بغرض تقديم هدايا ومساعدات من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا المرضى. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:47+0000
2021-12-22T15:47+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054456403_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9326782d9536161b1244d21f176dd630.jpg
وشملت المساعدات أجهزة ومعدات طبية لتوليد الأوكسجين التي يحتاجها الأطفال المرضى في ظل وباء فيروس كورونا الذي يشهده العالم أجمع، إضافة إلى بعض الهدايا الرمزية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.رئيس لجنة الصداقة الروسية - السورية دميتري سابلين، ونائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أكد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه المساعدات والهدايا تساهم في رسم الفرحة على وجوه الأطفال السوريين في المشفى، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذا المشفى لتقديم المساعدات لِما للأطفال أهمية في الحياة، لذا يتم استهدافهم في مدارسهم ومشافيهم ومنازلهم.وتابع سابلين: وقدمت الحكومة الروسية اليوم للمشفى 30 وحدة لتكثيف الأوكسجين المطلوبة لعلاج كورونا إضافة إلى بعض الهدايا والحلاوة الروسية، في أيام عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن الوفد يزور الآن أنحاء مختلفة من سوريا لتقديم الهدايا والمساعدات.من جانبه أكد مدير مشفى الأطفال الدكتور رستم مكيّة، أن هذه الأجهزة جاءت في الوقت المناسب، خاصة في ظل هذه الأزمة التي يحتاج فيها الأطفال لكميات كبيرة من الأوكسجين، إضافة إلى الأعداد الكبيرة للمراجعين، موضحاً بأن المشفى لا يعاني من نقص الأوكسجين إلا أنه في حالات الضغط الكبير قد يحتاج إلى كميات إضافية، وهي الآن أصبحت متوافرة، وتسد نقصاً مهماً في المادة.ووجه مدير المشفى الشكر لروسيا حكومة وشعباً، مؤكداً بأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب الروسي مساعدات لسوريا، فهي المرة الثالثة، حيث تم تقديم مواد استهلاكية وطبية وتجهيزات وتدفئة وعلاج ضوئي للأطفال الخدّج، إضافة إلى الهدايا للأطفال المرضى في المشفى بمناسبة عيد الميلاد.كما زار الوفد البرلماني اليوم مدينة معلولا في ريف دمشق، تلك المدينة التي تم تحريرها من دنس الإرهابيين، وذلك لمشاركة أطفال المدينة فرحتهم في الأعياد المجيدة، والاطلاع على الآثار التاريخية في المدينة.
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054456403_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_67025550a214cbe1b8b4d1416c5b649e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, سوريا

"لأنهم أولوية الحياة"... مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا (صور)

15:47 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Mhammad Damorمساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Mhammad Damor
تابعنا عبر
زار وفد برلماني روسي برئاسة دميتري سابلين، اليوم، مشفى الأطفال في سوريا، بغرض تقديم هدايا ومساعدات من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا المرضى.
وشملت المساعدات أجهزة ومعدات طبية لتوليد الأوكسجين التي يحتاجها الأطفال المرضى في ظل وباء فيروس كورونا الذي يشهده العالم أجمع، إضافة إلى بعض الهدايا الرمزية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
رئيس لجنة الصداقة الروسية - السورية دميتري سابلين، ونائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أكد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه المساعدات والهدايا تساهم في رسم الفرحة على وجوه الأطفال السوريين في المشفى، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذا المشفى لتقديم المساعدات لِما للأطفال أهمية في الحياة، لذا يتم استهدافهم في مدارسهم ومشافيهم ومنازلهم.
© Sputnik . Mhammad Damorمساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
© Sputnik . Mhammad Damor
وتابع سابلين: وقدمت الحكومة الروسية اليوم للمشفى 30 وحدة لتكثيف الأوكسجين المطلوبة لعلاج كورونا إضافة إلى بعض الهدايا والحلاوة الروسية، في أيام عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن الوفد يزور الآن أنحاء مختلفة من سوريا لتقديم الهدايا والمساعدات.
© Sputnik . Mhammad Damorمساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
© Sputnik . Mhammad Damor
من جانبه أكد مدير مشفى الأطفال الدكتور رستم مكيّة، أن هذه الأجهزة جاءت في الوقت المناسب، خاصة في ظل هذه الأزمة التي يحتاج فيها الأطفال لكميات كبيرة من الأوكسجين، إضافة إلى الأعداد الكبيرة للمراجعين، موضحاً بأن المشفى لا يعاني من نقص الأوكسجين إلا أنه في حالات الضغط الكبير قد يحتاج إلى كميات إضافية، وهي الآن أصبحت متوافرة، وتسد نقصاً مهماً في المادة.
© Sputnik . Mhammad Damorمساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
© Sputnik . Mhammad Damor
ووجه مدير المشفى الشكر لروسيا حكومة وشعباً، مؤكداً بأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب الروسي مساعدات لسوريا، فهي المرة الثالثة، حيث تم تقديم مواد استهلاكية وطبية وتجهيزات وتدفئة وعلاج ضوئي للأطفال الخدّج، إضافة إلى الهدايا للأطفال المرضى في المشفى بمناسبة عيد الميلاد.
© Sputnik . Mhammad Damorمساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا
© Sputnik . Mhammad Damor
كما زار الوفد البرلماني اليوم مدينة معلولا في ريف دمشق، تلك المدينة التي تم تحريرها من دنس الإرهابيين، وذلك لمشاركة أطفال المدينة فرحتهم في الأعياد المجيدة، والاطلاع على الآثار التاريخية في المدينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:10 GMTإليزابيتا خمرايفا: مستقبل مشرق لتعليم اللغة الروسية في سوريا
16:05 GMTحماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر
16:03 GMTطفل صيني يؤدي مهارات فريدة في الفنون القتالية... فيديو
16:01 GMT"كاف" يحسم رسميا الجدل حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون
15:58 GMTقلق أمريكي من بيع تركيا طائرات مسيرة إلى إثيوبيا
15:54 GMTرصد ظاهرة في قرص الشمس لم تحدث منذ 4 سنوات... صورة
15:50 GMTإيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني
15:47 GMT"لأنهم أولوية الحياة"... مساعدات طبية روسية لأطفال سوريا (صور)
15:39 GMTالمخابرات اللبنانية تحيل مواطنا سوريا إلى النيابة العسكرية بتهمة قتال الجيش
15:31 GMTالمغرب يعلن عن تطور مهم بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا
15:29 GMTبعد عملية سرية غير مسبوقة في المحيط الهادئ... ما هي قدرات الأسطول الروسي؟
15:25 GMTرئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على إحباط التهديدات في منطقة الشرق الأوسط
15:21 GMTإسرائيل... إعلان موعد التطعيم بالجرعة الرابعة
15:19 GMTالاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته
15:12 GMTرجل يفجر سيارته التسلا بالديناميت بسبب تكاليف التصليح ... فيديو
15:09 GMTالكرملين يعلق على تسمية حديقة في تركيا باسم إرهابي روسي
15:01 GMTدراسة تكشف السبب الذي يجعل الأطفال يضحكون وفي أي عمر
14:57 GMTالجيش الإسرائيلي يهدد "حزب الله" بقوة ضاربة يصعب تصورها
14:53 GMTمقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو
14:49 GMTلحظة وفاة حارس كرة قدم اصطدم بلاعب فريق الخصم... فيديو