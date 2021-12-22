لافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا
لافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا
تزداد الأوضاع تعقيدا بين أوكرانيا وروسيا بتحريض غربي وصل إلى مستوى الاستفزاز الكيميائي والقيام بأعمال شغب وفوضى حسب ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأمر الذي نفاه البنتاغون.حول الوضع في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال لقاء صحفي مع شبكة "RT" الروسية:خبير: يجب أن تستمر المفاوضات الأمنية بين الرياض وطهرانعادت العلاقات الإيرانية السعودية للتوتر على خلفية تحميل طهران المسؤولية للرياض في وفاة سفيرها لدى حكومة صنعاء حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وهو ما علقت عليه المملكة على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، الذي وصف تصريحات إيران بـ"المسيئة".وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني جميل الظاهري لـ "بلا قيود":
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يتحدث عن الوضع في أوكرانيا، عودة التوتر بين الرياض وطهران على خلفية وفاة سفير إيران لدى صنعاء، غوتيريش يدعو اللبنانيين للتكاتف من أجل الخروج من الأزمة، بالرغم من الإجراءات الاحترازية الجناح الياباني ينشر كورونا في "إكسبو دبي 2020"، وفي مصر خلط الجبنة بالطلاء.
تزداد الأوضاع تعقيدا بين أوكرانيا وروسيا بتحريض غربي وصل إلى مستوى الاستفزاز الكيميائي والقيام بأعمال شغب وفوضى حسب ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأمر الذي نفاه البنتاغون.
حول الوضع في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال لقاء صحفي مع شبكة "RT" الروسية:
"لقد أوضحنا مرارا ما تفعله قواتنا المسلحة على أراضيها، وطرحنا نحن السؤال، ما الذي يفعله الأمريكيون والكنديون ومعداتهم الهجومية العسكرية وطيرانهم على حدودنا، بما في ذلك في دول البلطيق؟، ماذا تفعل سفنهم التي تبحر في البحر الأسود مع الانتهاكات الكبيرة للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية مونترو؟، ردا على ذلك، لا نسمع أي تفسيرات واضحة، لكننا نسمع التهديدات باستمرار. يجب على فرنسا وألمانيا إجبار كييف على الامتثال لاتفاقيات "مينسك" وعدم اختلاق الاتهامات ضد روسيا بأنها توشك على اقتحام دونباس أو الاستيلاء عليها. زيلينسكي وعد بالإيفاء باتفاقيات مينسك عندما ترشح للرئاسة. لكنه لم ينفذ شيئا بعد أن أصبح رئيسا، عجزه هذا جاء بسبب النازيين الجدد والمتطرفين."
خبير: يجب أن تستمر المفاوضات الأمنية بين الرياض وطهران
عادت العلاقات الإيرانية السعودية للتوتر على خلفية تحميل طهران المسؤولية للرياض في وفاة سفيرها لدى حكومة صنعاء حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وهو ما علقت عليه المملكة على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، الذي وصف تصريحات إيران بـ"المسيئة".
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني جميل الظاهري لـ "بلا قيود":
"ما فعلته المملكة من تأخير بإجلاء السفير طعنة في المفاوضات الأمنية الأخيرة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ فيها، ولكن رغم ما حدث، لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات لأنها تعود بالفائدة على دول المنطقة كلها وليس فقط على إيران والسعودية."