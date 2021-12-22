https://arabic.sputniknews.com/20211222/لافروف-ما-الذي-يفعله-الغرب-ومعداته-الهجومية-العسكرية-على-حدودنا؟-1054450639.html

لافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا؟

لافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا؟

نناقش في هذه الحلقة: لافروف يتحدث عن الوضع في أوكرانيا، عودة التوتر بين الرياض وطهران على خلفية وفاة سفير إيران لدى صنعاء، غوتيريش يدعو اللبنانيين للتكاتف من... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T13:49+0000

2021-12-22T13:49+0000

2021-12-22T13:49+0000

راديو

بلا قيود

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لافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا لافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا

تزداد الأوضاع تعقيدا بين أوكرانيا وروسيا بتحريض غربي وصل إلى مستوى الاستفزاز الكيميائي والقيام بأعمال شغب وفوضى حسب ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأمر الذي نفاه البنتاغون.حول الوضع في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال لقاء صحفي مع شبكة "RT" الروسية:خبير: يجب أن تستمر المفاوضات الأمنية بين الرياض وطهرانعادت العلاقات الإيرانية السعودية للتوتر على خلفية تحميل طهران المسؤولية للرياض في وفاة سفيرها لدى حكومة صنعاء حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وهو ما علقت عليه المملكة على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، الذي وصف تصريحات إيران بـ"المسيئة".وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني جميل الظاهري لـ "بلا قيود":

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2021

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