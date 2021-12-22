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https://arabic.sputniknews.com/20211222/لافروف-ينتقد-قرار-المحكمة-الهولندية-بشأن-قضية-تحطم-الطائرة-الماليزية-1054465283.html
لافروف ينتقد قرار المحكمة الهولندية بشأن قضية تحطم الطائرة الماليزية
لافروف ينتقد قرار المحكمة الهولندية بشأن قضية تحطم الطائرة الماليزية
انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قرار مكتب المدعي العام الهولندي وطلبه السجن مدى الحياة لـ 4 متهمين في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية في منطقة دونيتسك... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T19:45+0000
2021-12-22T19:50+0000
روسيا
لافروف
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وقال وزير الخارجية الروسي خلال مقابلة مع قناة "RT" الروسية: "نحن نتابع مستجدات القضية عن كثب، في المقام الأول لأن القضية تتعلق بالمواطنين الروس المتهمين. ونرى محاولات لخلق انطباع بأن هذه ليست قضية جنائية، ولكنها مشكلة دولة، حيث يُزعم أن روسيا هي التي قادت هؤلاء الأشخاص".وطالب مكتب المدعي العام الهولندي بالسجن مدى الحياة لـ4 متهمين في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا عام 2014.وأشار المكتب إلى أن "المتهمين في القضية 3 مواطنين من روسيا ومواطن واحد من أوكرانيا".وأضاف أن "المتهمين الروس يعيشون في روسيا التي لا تسلم مواطنيها، في حين لا يعرف مكان المتهم الأوكراني".وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز (Boeing-777) كانت في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا من مواطني عشر دول كانوا على متنها.
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روسيا, لافروف

لافروف ينتقد قرار المحكمة الهولندية بشأن قضية تحطم الطائرة الماليزية

19:45 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 19:50 GMT 22.12.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قرار مكتب المدعي العام الهولندي وطلبه السجن مدى الحياة لـ 4 متهمين في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا عام 2014.
وقال وزير الخارجية الروسي خلال مقابلة مع قناة "RT" الروسية: "نحن نتابع مستجدات القضية عن كثب، في المقام الأول لأن القضية تتعلق بالمواطنين الروس المتهمين. ونرى محاولات لخلق انطباع بأن هذه ليست قضية جنائية، ولكنها مشكلة دولة، حيث يُزعم أن روسيا هي التي قادت هؤلاء الأشخاص".

وتابع لافروف "هناك العديد من الأسئلة حول هذه العملية "لم يطلب من الجانب الأوكراني بيانات الرادار، ولم يتم توفير التسجيلات الصوتية، بالإضافة لقول الأمريكيين بأن لديهم صور أقمار صناعية تثبت صحة التحقيق والتي لم تقدم"، والقائمة تطول في مثل هذه السخافات والانتهاكات الصريحة لمبادئ الحياد وتقصي الحقائق".

وطالب مكتب المدعي العام الهولندي بالسجن مدى الحياة لـ4 متهمين في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا عام 2014.
وأشار المكتب إلى أن "المتهمين في القضية 3 مواطنين من روسيا ومواطن واحد من أوكرانيا".
وأضاف أن "المتهمين الروس يعيشون في روسيا التي لا تسلم مواطنيها، في حين لا يعرف مكان المتهم الأوكراني".
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وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز (Boeing-777) كانت في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا من مواطني عشر دول كانوا على متنها.
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