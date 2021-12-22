لافروف ينتقد قرار المحكمة الهولندية بشأن قضية تحطم الطائرة الماليزية

وقال وزير الخارجية الروسي خلال مقابلة مع قناة "RT" الروسية: "نحن نتابع مستجدات القضية عن كثب، في المقام الأول لأن القضية تتعلق بالمواطنين الروس المتهمين. ونرى محاولات لخلق انطباع بأن هذه ليست قضية جنائية، ولكنها مشكلة دولة، حيث يُزعم أن روسيا هي التي قادت هؤلاء الأشخاص".وطالب مكتب المدعي العام الهولندي بالسجن مدى الحياة لـ4 متهمين في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا عام 2014.وأشار المكتب إلى أن "المتهمين في القضية 3 مواطنين من روسيا ومواطن واحد من أوكرانيا".وأضاف أن "المتهمين الروس يعيشون في روسيا التي لا تسلم مواطنيها، في حين لا يعرف مكان المتهم الأوكراني".وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز (Boeing-777) كانت في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا من مواطني عشر دول كانوا على متنها.
انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قرار مكتب المدعي العام الهولندي وطلبه السجن مدى الحياة لـ 4 متهمين في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا عام 2014.
وقال وزير الخارجية الروسي خلال مقابلة مع قناة "RT" الروسية: "نحن نتابع مستجدات القضية عن كثب، في المقام الأول لأن القضية تتعلق بالمواطنين الروس المتهمين. ونرى محاولات لخلق انطباع بأن هذه ليست قضية جنائية، ولكنها مشكلة دولة، حيث يُزعم أن روسيا هي التي قادت هؤلاء الأشخاص".
وتابع لافروف "هناك العديد من الأسئلة حول هذه العملية "لم يطلب من الجانب الأوكراني بيانات الرادار، ولم يتم توفير التسجيلات الصوتية، بالإضافة لقول الأمريكيين بأن لديهم صور أقمار صناعية تثبت صحة التحقيق والتي لم تقدم"، والقائمة تطول في مثل هذه السخافات والانتهاكات الصريحة لمبادئ الحياد وتقصي الحقائق".
وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز (Boeing-777) كانت في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا من مواطني عشر دول كانوا على متنها.