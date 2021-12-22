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لا بد من رد قاس... ماذا تطلب روسيا من أمريكا؟
لا بد من رد قاس... ماذا تطلب روسيا من أمريكا؟
أكد خبير روسي أن القوات المسلحة الروسية قادرة على قطع الطريق على المتربصين شرا بروسيا. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T08:54+0000
2021-12-22T08:54+0000
روسيا
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد أثناء اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية على ضرورة الاستمرار في تزويد القوات المسلحة بالأسلحة العصرية، مشيرا إلى أن نسبة الأسلحة العصرية إلى إجمالي أسلحة الجيش الروسي وصلت إلى 71 في المائة.وقال الرئيس بوتين، في الإشارة إلى تدهور الوضع الأمني في أوروبا، إن المسؤولية عن شحن الأجواء في أوروبا تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد أن روسيا تريد تسوية المشاكل التي تقف وراء التدهور الأمني بالوسائل السياسية وفقا لاقتراحات قدمتها إلى الولايات المتحدة، مطالبة إياها بضمانات أمنية موثقة قانونيا.ونوه الخبير د. أليكسي بودبيريوزكين من مركز الدراسات العسكرية السياسية التابع لمعهد موسكو للعلاقات الدولية في الحديث لـ"سبوتنيك" إلى أن مشاكل من هذا النوع لا يحلها إلا مَن يستطيع الدفاع عن النفس وتوجيه رد قوي قاس للمعتدي.ولكيلا تضطر روسيا إلى استخدام ما تملكه قواتها المسلحة من أسلحة متطورة يجب أن تحصل من المتربصين شرا بها على ضمانات أمنية موثقة قانونيا. ولا يمكنها أن ترضى بوعود شفهية مثل تلك التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الرئيس الأول لروسيا الجديدة المنسحبة من اتحاد الجمهوريات السوفيتية، بوريس يلتسين، بعدم ضم جيران روسيا إلى تكتلات معادية للسوفييت، وبالأخص حلف شمال الأطلسي. ولم يفوا بتلك الوعود ولهذا تطالبهم روسيا اليوم بضمانات أمنية موثقة قانونيا.في كل الأحوال تستطيع القوات المسلحة الروسية أن تعطي ردا مناسبا على خطوات غير ودية نحو روسيا كما أشار إلى ذلك الخبير.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الولايات-المتحدة-تخطط-لإجراء-اتصالات-مع-روسيا-بشأن-الأمن-مطلع-العام-المقبل-1054430458.html
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لا بد من رد قاس... ماذا تطلب روسيا من أمريكا؟

08:54 GMT 22.12.2021
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد خبير روسي أن القوات المسلحة الروسية قادرة على قطع الطريق على المتربصين شرا بروسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد أثناء اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية على ضرورة الاستمرار في تزويد القوات المسلحة بالأسلحة العصرية، مشيرا إلى أن نسبة الأسلحة العصرية إلى إجمالي أسلحة الجيش الروسي وصلت إلى 71 في المائة.
وقال الرئيس بوتين، في الإشارة إلى تدهور الوضع الأمني في أوروبا، إن المسؤولية عن شحن الأجواء في أوروبا تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد أن روسيا تريد تسوية المشاكل التي تقف وراء التدهور الأمني بالوسائل السياسية وفقا لاقتراحات قدمتها إلى الولايات المتحدة، مطالبة إياها بضمانات أمنية موثقة قانونيا.
ونوه الخبير د. أليكسي بودبيريوزكين من مركز الدراسات العسكرية السياسية التابع لمعهد موسكو للعلاقات الدولية في الحديث لـ"سبوتنيك" إلى أن مشاكل من هذا النوع لا يحلها إلا مَن يستطيع الدفاع عن النفس وتوجيه رد قوي قاس للمعتدي.
تملك القوات المسلحة الروسية الوسائل الكفيلة بقطع الطريق على مَن يُقْدم على خطوات غير ودية نحو روسيا وفقا لرؤية الخبير.
أليكسي بودبيريوزكين
خبير الدراسات العسكرية السياسية
ولكيلا تضطر روسيا إلى استخدام ما تملكه قواتها المسلحة من أسلحة متطورة يجب أن تحصل من المتربصين شرا بها على ضمانات أمنية موثقة قانونيا. ولا يمكنها أن ترضى بوعود شفهية مثل تلك التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الرئيس الأول لروسيا الجديدة المنسحبة من اتحاد الجمهوريات السوفيتية، بوريس يلتسين، بعدم ضم جيران روسيا إلى تكتلات معادية للسوفييت، وبالأخص حلف شمال الأطلسي. ولم يفوا بتلك الوعود ولهذا تطالبهم روسيا اليوم بضمانات أمنية موثقة قانونيا.
في كل الأحوال تستطيع القوات المسلحة الروسية أن تعطي ردا مناسبا على خطوات غير ودية نحو روسيا كما أشار إلى ذلك الخبير.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الولايات المتحدة تخطط لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن الأمن مطلع العام المقبل
أمس, 22:41 GMT
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