https://arabic.sputniknews.com/20211222/لا-بد-من-رد-قاس-ماذا-تطلب-روسيا-من-أمريكا؟-1054435772.html

لا بد من رد قاس... ماذا تطلب روسيا من أمريكا؟

لا بد من رد قاس... ماذا تطلب روسيا من أمريكا؟

أكد خبير روسي أن القوات المسلحة الروسية قادرة على قطع الطريق على المتربصين شرا بروسيا. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T08:54+0000

2021-12-22T08:54+0000

2021-12-22T08:54+0000

روسيا

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد أثناء اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية على ضرورة الاستمرار في تزويد القوات المسلحة بالأسلحة العصرية، مشيرا إلى أن نسبة الأسلحة العصرية إلى إجمالي أسلحة الجيش الروسي وصلت إلى 71 في المائة.وقال الرئيس بوتين، في الإشارة إلى تدهور الوضع الأمني في أوروبا، إن المسؤولية عن شحن الأجواء في أوروبا تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد أن روسيا تريد تسوية المشاكل التي تقف وراء التدهور الأمني بالوسائل السياسية وفقا لاقتراحات قدمتها إلى الولايات المتحدة، مطالبة إياها بضمانات أمنية موثقة قانونيا.ونوه الخبير د. أليكسي بودبيريوزكين من مركز الدراسات العسكرية السياسية التابع لمعهد موسكو للعلاقات الدولية في الحديث لـ"سبوتنيك" إلى أن مشاكل من هذا النوع لا يحلها إلا مَن يستطيع الدفاع عن النفس وتوجيه رد قوي قاس للمعتدي.ولكيلا تضطر روسيا إلى استخدام ما تملكه قواتها المسلحة من أسلحة متطورة يجب أن تحصل من المتربصين شرا بها على ضمانات أمنية موثقة قانونيا. ولا يمكنها أن ترضى بوعود شفهية مثل تلك التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الرئيس الأول لروسيا الجديدة المنسحبة من اتحاد الجمهوريات السوفيتية، بوريس يلتسين، بعدم ضم جيران روسيا إلى تكتلات معادية للسوفييت، وبالأخص حلف شمال الأطلسي. ولم يفوا بتلك الوعود ولهذا تطالبهم روسيا اليوم بضمانات أمنية موثقة قانونيا.في كل الأحوال تستطيع القوات المسلحة الروسية أن تعطي ردا مناسبا على خطوات غير ودية نحو روسيا كما أشار إلى ذلك الخبير.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/الولايات-المتحدة-تخطط-لإجراء-اتصالات-مع-روسيا-بشأن-الأمن-مطلع-العام-المقبل-1054430458.html

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