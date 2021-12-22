https://arabic.sputniknews.com/20211222/لبنان-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-مصر-بشأن-مد-الغاز-دون-التعرض-لـقانون-قيصر-1054444419.html

لبنان يعتزم إجراء محادثات مع مصر بشأن مد الغاز دون التعرض لـ"قانون قيصر"

لبنان يعتزم إجراء محادثات مع مصر بشأن مد الغاز دون التعرض لـ"قانون قيصر"

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إجراء محادثات مع مصر لبحث إمكانية توقيع اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T11:46+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية، على تويتر، فقد قال فياض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "إنه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، من إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قد يكون قبل نهاية العام، إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع "قانون قيصر" وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري".وأضاف فياض "المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".وعقد مجلس الوزارء اللبناني، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث مشاريع البنك الدولي لدعم الكهرباء في لبنان. وذكر بيان لمجلس الوزارء، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن الاجتماع الذي ترأسه، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحث اجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه قبل ظهر اليوم.وأضافت الحكومة في بيانها "تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان، مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام".وتابع البيان "المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأمريكيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

https://arabic.sputniknews.com/20210714/الحكومة-اللبنانية-تعد-وفدا-رسميا-لزيارة-سوريا-لبحث-التعاون-بين-البلدين-خارج-قانون-قيصر-1049567597.html

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