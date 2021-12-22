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https://arabic.sputniknews.com/20211222/لم-يحن-وقت-موتي-أول-تصريح-لوزير-داخلية-مدغشقر-بعد-تحطم-مروحيته-في-عرض-البحر-فيديو-1054459008.html
"لم يحن وقت موتي"... أول تصريح لوزير داخلية مدغشقر بعد تحطم مروحيته في عرض البحر (فيديو)
"لم يحن وقت موتي"... أول تصريح لوزير داخلية مدغشقر بعد تحطم مروحيته في عرض البحر (فيديو)
استطاع وزير داخلية مدغشقر سيرج جيلي، أن ينجو من موت محقق بعدما تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ في عرض البحر راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا، وتحدث في أول تصريح عن... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:41+0000
2021-12-22T16:41+0000
2021-12-22T16:41+0000
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وكان الوزير كان على متن مروحية تحطمت خلال مشاركتها في مهمة إنقاذ لأحد القوارب، الذي غرق قبالة الساحل الشمال الشرقي من البلاد؛ حسبما ذكره موقع "إنسيدر" البريطاني، اليوم الأربعاء. وقال الوزير إثر وصوله إلى الشاطئ، إنه استخدم مقعد الطائرة التي كان يستقلها في السباحة وهو ما ساعده في البقاء على قيد الحياة.ولفت الوزير إلى أنه كان يشارك في مهمة إنقاذ في موقع غرق سفينة شحن راح ضحيته نحو 64 شخصا.وفي مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية قال الوزير: "لم يحن الوقت لكي أموت"، موجه الشكر للمسؤولين والأهالي الذين ساعدوا في إنقاذه بعدما وصل إلى الشاطئ في منطقة ماهامبو الساحلية.
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"لم يحن وقت موتي"... أول تصريح لوزير داخلية مدغشقر بعد تحطم مروحيته في عرض البحر (فيديو)
استطاع وزير داخلية مدغشقر سيرج جيلي، أن ينجو من موت محقق بعدما تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ في عرض البحر راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا، وتحدث في أول تصريح عن السبب والوسيلة التي ساعدته على النجاة.
وكان الوزير كان على متن
مروحية تحطمت
خلال مشاركتها في مهمة إنقاذ لأحد القوارب، الذي غرق قبالة الساحل الشمال الشرقي من البلاد؛ حسبما ذكره موقع "إنسيدر" البريطاني، اليوم الأربعاء.
وقال الوزير إثر وصوله إلى الشاطئ، إنه استخدم مقعد الطائرة التي كان
يستقلها في السباحة
وهو ما ساعده في البقاء على قيد الحياة.
ولفت الوزير إلى أنه كان يشارك في مهمة إنقاذ في موقع غرق سفينة شحن راح ضحيته نحو 64 شخصا.
وفي مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية قال الوزير: "لم يحن الوقت لكي أموت"، موجه الشكر للمسؤولين والأهالي الذين ساعدوا في إنقاذه بعدما وصل إلى الشاطئ في منطقة ماهامبو الساحلية.