تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أردوغان: لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا
https://arabic.sputniknews.com/20211222/ماتريوشكا-وسانتا-كلوز-يحطان-رحالهما-بدمشق-1054438842.html
"ماتريوشكا" و"سانتا كلوز" يحطان رحالهما بدمشق
"ماتريوشكا" و"سانتا كلوز" يحطان رحالهما بدمشق
بمشاركة وفد من مجلس الدوما الروسي وحكومة موسكو، أقامت وزارة التربية السورية حفلاً فنياً بعنوان "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد"، تكريما لـ 700 طفل من أبناء وبنات... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T09:52+0000
2021-12-22T09:52+0000
العالم العربي
روسيا
عيد الميلاد
دمشق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054437208_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75562e7692aa11af7ff58b19ce14b525.jpg
وتضمن الحفل حصّة عملية لرسم الدمية الروسية "ماتريوشكا"، وهي عبارة عن عروس ريفية ترتدي ملابس مختلفة عن بقية الدمى، إضافة إلى فقرات متنوّعة منها تقديم هدايا رأس السنة الجديدة لأبناء الشهداء مع "سانتا كلوز" الذي قدم من روسيا خصيصا لهذا الغرض، إضافة لعروض لأداء الأطفال للأغاني باللغة الروسية.بين وزير التربية دارم طباع في حديث لـ "سبوتنيك" أن الاحتفال عكس التعافي في سوريا، والذي كان نتيجة للتلاحم الأخوي بين روسيا وسوريا، وهو بمثابة شكر من أطفال سوريا إلى روسيا، كما أنه يؤكد على أهمية العمل التربوي في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أراد من خلال مؤتمر عودة المهجرين (المنعقد هذا الأسبوع)، تعريف العالم بالموقف الإنساني النبيل لروسيا، الذي تجلّى بعدة نقاط منها الوصول إلى المتعلمين لتقديم الخدمات لهم.وأضاف طباع: "كما يهمنا إضفاء البهجة على وجوه أبناء وبنات الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم لمحاربة الإرهاب".ولفت وزير التربية الدكتور دارم طباع في كلمة له خلال الحفل، إلى أن الحفل يهدف إلى إدخال البهجة لقلوب أبناء وبنات الشهداء الذين حاربوا الإرهاب وضحوا بحياتهم في المعركة ذاتها إلى جانب الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الحفل يقام سنويا من قبل مدرسي اللغة الروسية وطلابها وجرى هذا العام بمشاركة الأصدقاء الروس.وتخلل الحفل عروض فنية راقصة قدمها عدد من طلاب المدارس السورية تعرف بالثقافة الروسية ومراسم الاحتفالات فيها وبأعياد الميلاد ورأس السنة ورمزية شجرة الميلاد وبابا نويل والتراث الروسي، وتقديم فقرات غنائية باللغة الروسية والباليه والرسم على الرمل، إضافة إلى معرض رسومات ومشغولات يدوية من صنع طلاب سورية وطلاب مدارس أبناء وبنات الشهداء.من جهته، أكد رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، أن الحفل رسالة محبة وصداقة من أطفال موسكو إلى الأطفال السوريين وجئنا بالهدايا وأهمها شجرة رأس السنة التي تعتبر تقليدا جميلا في روسيا وأردنا أن نشاركه مع الأطفال السوريين هذا المساء.من جانبها أوضحت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوّح، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه الفعالية نظمها الجانبين الروسي والسوري من خلال وزارة التربية تحديدا، وهي فعالية مخصصة لبنات وأبناء الشهداء من سن السادسة وحتى سن الرابعة عشر، متابعة: "لاحظنا وجود الكثير من الأشغال اليدوية التي أبدعها هؤلاء الأطفال السوريون بأيديهم إضافة إلى أعمال الرسم والتعبير، تحت إشراف مدربين مختصين.وأردفت إن المراد من هذه المناسبة أن يشعر الأطفال بأن مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية يحتفل بها جميع السوريين من كل الطوائف والأديان، منوّهة بأن الجانب الروسي أراد تكريم شهداء الجيش العربي السوري من خلال تكريم أبنائهم.وقال ممثل حكومة موسكو، ايغور تكاتش: “جئنا إليكم حاملين رسالة حب من أطفال روسيا لأطفال سورية"، متمنيا أن تكون رسائل أطفال سورية لبابا نويل العام القادم باللغة الروسية، وأن تكون هذه الزيارة رمزا لتطوير وتنمية التعاون بين سورية وروسيا في المستقبل.فيما أشار هاني طيفور، المدير الإعلامي لمؤسسة "بصمة شباب سوريا" وهي مبادرة مجتمعية محلية، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى دور المجتمع الأهلي وضرورة تواجده بهذه الأماكن دعما للمؤسسات الحكومية والحكومة السورية، لتنظيم دخول الأطفال وتوزيعهم على نقاط الرسم والألعاب الحركية والفكرية والتشكيليّة.وحضر الاحتفال شخصيات بارزة من الجانبين الروسي والسوري، بينهم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف، وأعضاء الوفد الروسي ووزراء الإدارة المحلية والبيئة في سوريا المهندس حسين مخلوف، ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم، ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي، والعميد لميس رجب مديرة المدارس الداخلية لبنات الشهداء، وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان، ورئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف علي العباس، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054437208_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e3cbe304da2ee79763fde6888dae0e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, عيد الميلاد, دمشق

"ماتريوشكا" و"سانتا كلوز" يحطان رحالهما بدمشق

09:52 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Mohmammad Damourحفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
حفل ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد للأطفال في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Mohmammad Damour
تابعنا عبر
بمشاركة وفد من مجلس الدوما الروسي وحكومة موسكو، أقامت وزارة التربية السورية حفلاً فنياً بعنوان "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد"، تكريما لـ 700 طفل من أبناء وبنات الشهداء وبمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
وتضمن الحفل حصّة عملية لرسم الدمية الروسية "ماتريوشكا"، وهي عبارة عن عروس ريفية ترتدي ملابس مختلفة عن بقية الدمى، إضافة إلى فقرات متنوّعة منها تقديم هدايا رأس السنة الجديدة لأبناء الشهداء مع "سانتا كلوز" الذي قدم من روسيا خصيصا لهذا الغرض، إضافة لعروض لأداء الأطفال للأغاني باللغة الروسية.
بين وزير التربية دارم طباع في حديث لـ "سبوتنيك" أن الاحتفال عكس التعافي في سوريا، والذي كان نتيجة للتلاحم الأخوي بين روسيا وسوريا، وهو بمثابة شكر من أطفال سوريا إلى روسيا، كما أنه يؤكد على أهمية العمل التربوي في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أراد من خلال مؤتمر عودة المهجرين (المنعقد هذا الأسبوع)، تعريف العالم بالموقف الإنساني النبيل لروسيا، الذي تجلّى بعدة نقاط منها الوصول إلى المتعلمين لتقديم الخدمات لهم.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
حفل ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد للأطفال في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
حفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
وأضاف طباع: "كما يهمنا إضفاء البهجة على وجوه أبناء وبنات الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم لمحاربة الإرهاب".
ولفت وزير التربية الدكتور دارم طباع في كلمة له خلال الحفل، إلى أن الحفل يهدف إلى إدخال البهجة لقلوب أبناء وبنات الشهداء الذين حاربوا الإرهاب وضحوا بحياتهم في المعركة ذاتها إلى جانب الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الحفل يقام سنويا من قبل مدرسي اللغة الروسية وطلابها وجرى هذا العام بمشاركة الأصدقاء الروس.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
حفل ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد للأطفال في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
حفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
وتخلل الحفل عروض فنية راقصة قدمها عدد من طلاب المدارس السورية تعرف بالثقافة الروسية ومراسم الاحتفالات فيها وبأعياد الميلاد ورأس السنة ورمزية شجرة الميلاد وبابا نويل والتراث الروسي، وتقديم فقرات غنائية باللغة الروسية والباليه والرسم على الرمل، إضافة إلى معرض رسومات ومشغولات يدوية من صنع طلاب سورية وطلاب مدارس أبناء وبنات الشهداء.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
حفل ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد للأطفال في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
حفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
من جهته، أكد رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، أن الحفل رسالة محبة وصداقة من أطفال موسكو إلى الأطفال السوريين وجئنا بالهدايا وأهمها شجرة رأس السنة التي تعتبر تقليدا جميلا في روسيا وأردنا أن نشاركه مع الأطفال السوريين هذا المساء.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
حفل ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد للأطفال في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
حفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
من جانبها أوضحت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوّح، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه الفعالية نظمها الجانبين الروسي والسوري من خلال وزارة التربية تحديدا، وهي فعالية مخصصة لبنات وأبناء الشهداء من سن السادسة وحتى سن الرابعة عشر، متابعة: "لاحظنا وجود الكثير من الأشغال اليدوية التي أبدعها هؤلاء الأطفال السوريون بأيديهم إضافة إلى أعمال الرسم والتعبير، تحت إشراف مدربين مختصين.
وأردفت إن المراد من هذه المناسبة أن يشعر الأطفال بأن مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية يحتفل بها جميع السوريين من كل الطوائف والأديان، منوّهة بأن الجانب الروسي أراد تكريم شهداء الجيش العربي السوري من خلال تكريم أبنائهم.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
حفل ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد للأطفال في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
حفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
وقال ممثل حكومة موسكو، ايغور تكاتش: “جئنا إليكم حاملين رسالة حب من أطفال روسيا لأطفال سورية"، متمنيا أن تكون رسائل أطفال سورية لبابا نويل العام القادم باللغة الروسية، وأن تكون هذه الزيارة رمزا لتطوير وتنمية التعاون بين سورية وروسيا في المستقبل.
فيما أشار هاني طيفور، المدير الإعلامي لمؤسسة "بصمة شباب سوريا" وهي مبادرة مجتمعية محلية، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى دور المجتمع الأهلي وضرورة تواجده بهذه الأماكن دعما للمؤسسات الحكومية والحكومة السورية، لتنظيم دخول الأطفال وتوزيعهم على نقاط الرسم والألعاب الحركية والفكرية والتشكيليّة.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
حفل ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد للأطفال في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
حفل "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد" للأطفال في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
وحضر الاحتفال شخصيات بارزة من الجانبين الروسي والسوري، بينهم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف، وأعضاء الوفد الروسي ووزراء الإدارة المحلية والبيئة في سوريا المهندس حسين مخلوف، ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم، ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي، والعميد لميس رجب مديرة المدارس الداخلية لبنات الشهداء، وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان، ورئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف علي العباس، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:55 GMTأسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتراجع بنحو 10% إلى أقل من 1900 دولار
09:54 GMTقائد ليفربول يهاجم الدوري الممتاز: لا يهتم بسلامة اللاعبين
09:52 GMT"ماتريوشكا" و"سانتا كلوز" يحطان رحالهما بدمشق
09:50 GMTوزير يمني عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله: "لا عاد مشيا ولا ذاق تمر مأرب"
09:45 GMTشهادة تعليمية موحدة بين مصر وليبيا... ماذا تعني؟
09:44 GMTأردوغان: لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا
09:43 GMTالسلطات التركية تعتقل موظفا في السفارة الأمريكية في بيروت في مطار اسطنبول بسبب بيع جواز سفر
09:41 GMT"أنصار الله" تدعو إلى محاسبة السعودية والإمارات ويتهمهما بالتسبب في وفاة السفير الإيراني لديها
09:41 GMTصيني يهدي أمه كرة قدم من نوع خاص... فيديو
09:40 GMTارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر إلى 60 قتيلا
09:28 GMTمنظمة الصحة العالمية: انتشار سريع للمتحور أوميكرون ضمن فئة الشباب
09:27 GMTإصابة 22 شخصا إثر تصادم بين عربتي مترو أنفاق في العاصمة الإيرانية
09:11 GMTتقرير أمريكي: قدرات الحوثيين تطورت بشكل هائل بتكلفة منخفضة نسبياً والسعودية بخطر
08:59 GMT بعد رصد استخباري... الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف أهداف العدو بهجمات مكثفة
08:58 GMTقديروف يهاجم أردوغان ويدعوه لعدم "تغيير معتقداته في الخفاء"
08:57 GMTالسفارة الروسية في واشنطن: يجب ألا تنشئ أمريكا موطئ قدم عسكري مناهض على حدود بلادنا
08:54 GMTلا بد من رد قاس... ماذا تطلب روسيا من أمريكا؟
08:39 GMTوزير الصحة الفرنسي يرجح تسجيل 100 ألف إصابة يومية بكورونا في بلاده قريبا
08:34 GMTاكتشاف نظام غذائي بديل لإنقاص الوزن بشكل فوري ودون تغييرات جذرية في حياة الأشخاص
08:31 GMT"الثالث والأخير خلال هذا العام"... الكعبة تشهد حدثا فلكيا غدا