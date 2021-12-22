https://arabic.sputniknews.com/20211222/ماتريوشكا-وسانتا-كلوز-يحطان-رحالهما-بدمشق-1054438842.html

"ماتريوشكا" و"سانتا كلوز" يحطان رحالهما بدمشق

"ماتريوشكا" و"سانتا كلوز" يحطان رحالهما بدمشق

بمشاركة وفد من مجلس الدوما الروسي وحكومة موسكو، أقامت وزارة التربية السورية حفلاً فنياً بعنوان "ماتريوشكا وشجرة عيد الميلاد"، تكريما لـ 700 طفل من أبناء وبنات... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T09:52+0000

2021-12-22T09:52+0000

2021-12-22T09:52+0000

العالم العربي

روسيا

عيد الميلاد

دمشق

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وتضمن الحفل حصّة عملية لرسم الدمية الروسية "ماتريوشكا"، وهي عبارة عن عروس ريفية ترتدي ملابس مختلفة عن بقية الدمى، إضافة إلى فقرات متنوّعة منها تقديم هدايا رأس السنة الجديدة لأبناء الشهداء مع "سانتا كلوز" الذي قدم من روسيا خصيصا لهذا الغرض، إضافة لعروض لأداء الأطفال للأغاني باللغة الروسية.بين وزير التربية دارم طباع في حديث لـ "سبوتنيك" أن الاحتفال عكس التعافي في سوريا، والذي كان نتيجة للتلاحم الأخوي بين روسيا وسوريا، وهو بمثابة شكر من أطفال سوريا إلى روسيا، كما أنه يؤكد على أهمية العمل التربوي في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أراد من خلال مؤتمر عودة المهجرين (المنعقد هذا الأسبوع)، تعريف العالم بالموقف الإنساني النبيل لروسيا، الذي تجلّى بعدة نقاط منها الوصول إلى المتعلمين لتقديم الخدمات لهم.وأضاف طباع: "كما يهمنا إضفاء البهجة على وجوه أبناء وبنات الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم لمحاربة الإرهاب".ولفت وزير التربية الدكتور دارم طباع في كلمة له خلال الحفل، إلى أن الحفل يهدف إلى إدخال البهجة لقلوب أبناء وبنات الشهداء الذين حاربوا الإرهاب وضحوا بحياتهم في المعركة ذاتها إلى جانب الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الحفل يقام سنويا من قبل مدرسي اللغة الروسية وطلابها وجرى هذا العام بمشاركة الأصدقاء الروس.وتخلل الحفل عروض فنية راقصة قدمها عدد من طلاب المدارس السورية تعرف بالثقافة الروسية ومراسم الاحتفالات فيها وبأعياد الميلاد ورأس السنة ورمزية شجرة الميلاد وبابا نويل والتراث الروسي، وتقديم فقرات غنائية باللغة الروسية والباليه والرسم على الرمل، إضافة إلى معرض رسومات ومشغولات يدوية من صنع طلاب سورية وطلاب مدارس أبناء وبنات الشهداء.من جهته، أكد رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، أن الحفل رسالة محبة وصداقة من أطفال موسكو إلى الأطفال السوريين وجئنا بالهدايا وأهمها شجرة رأس السنة التي تعتبر تقليدا جميلا في روسيا وأردنا أن نشاركه مع الأطفال السوريين هذا المساء.من جانبها أوضحت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوّح، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه الفعالية نظمها الجانبين الروسي والسوري من خلال وزارة التربية تحديدا، وهي فعالية مخصصة لبنات وأبناء الشهداء من سن السادسة وحتى سن الرابعة عشر، متابعة: "لاحظنا وجود الكثير من الأشغال اليدوية التي أبدعها هؤلاء الأطفال السوريون بأيديهم إضافة إلى أعمال الرسم والتعبير، تحت إشراف مدربين مختصين.وأردفت إن المراد من هذه المناسبة أن يشعر الأطفال بأن مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية يحتفل بها جميع السوريين من كل الطوائف والأديان، منوّهة بأن الجانب الروسي أراد تكريم شهداء الجيش العربي السوري من خلال تكريم أبنائهم.وقال ممثل حكومة موسكو، ايغور تكاتش: “جئنا إليكم حاملين رسالة حب من أطفال روسيا لأطفال سورية"، متمنيا أن تكون رسائل أطفال سورية لبابا نويل العام القادم باللغة الروسية، وأن تكون هذه الزيارة رمزا لتطوير وتنمية التعاون بين سورية وروسيا في المستقبل.فيما أشار هاني طيفور، المدير الإعلامي لمؤسسة "بصمة شباب سوريا" وهي مبادرة مجتمعية محلية، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى دور المجتمع الأهلي وضرورة تواجده بهذه الأماكن دعما للمؤسسات الحكومية والحكومة السورية، لتنظيم دخول الأطفال وتوزيعهم على نقاط الرسم والألعاب الحركية والفكرية والتشكيليّة.وحضر الاحتفال شخصيات بارزة من الجانبين الروسي والسوري، بينهم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف، وأعضاء الوفد الروسي ووزراء الإدارة المحلية والبيئة في سوريا المهندس حسين مخلوف، ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم، ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي، والعميد لميس رجب مديرة المدارس الداخلية لبنات الشهداء، وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان، ورئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف علي العباس، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, روسيا, عيد الميلاد, دمشق