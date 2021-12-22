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ما هي قدرات صاروخ "بابور" الباكستاني القادر على حمل رؤوس نووية؟
ما هي قدرات صاروخ "بابور" الباكستاني القادر على حمل رؤوس نووية؟
أعلنت باكستان عن إجراء تجربة لنسخة جديدة من الصاروخ المجنح "بابور"، الذي يمكنه حمل رؤوس نووية أو تقليدية، مشيرة إلى أن مدى النسخة الجديدة يصل إلى ضعف مدى... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:28+0000
2021-12-22T14:28+0000
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ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، في تقرير عن الصاروخ، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة التي تم اختبارها، أمس الثلاثاء، تحمل اسم "بابور - بي" ويصل مداها إلى 900 كم.النسخة السابقة من الصاروخ يطلق عليها "بابور - 1 إيه" ويصل مداه إلى 450 كم وتم تجربتها في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يعني أن مدى النسخة الجديدة أصبح ضعف مدى النسخة السابقة.ما هي المواصفات العامة لصاروخ "بابور" الباكستاني؟هو صاروخ يتم تطويره محليا في باكستان ويصنف ضمن فئة الصواريخ المجنحة التي يمكن تزويدها برؤس نووية أو تقليدية.يصل طول الصاروخ إلى 6.2 متر وقطره 52 سم ويصل وزنه عند الإطلاق إلى 1500 كغ ويمكنه حمل رأس حربي يتراوح وزنها بين 450 إلى 500 كغ.ويمكن لصاروخ "بابور " الباكستاني أن يحمل رأسا نوويا تتراوح قدرته التدميرية بين 10 و35 كيلوطن، ويعمل بالوقود الصلب وأصبح مداه يصل إلى 900 كم.
https://arabic.sputniknews.com/20210220/بينها-السلاح-النووي-5-أسلحة-صينية-تجعل-الجيش-الباكستاني-أكثر-قوة-1048169027.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن

ما هي قدرات صاروخ "بابور" الباكستاني القادر على حمل رؤوس نووية؟

14:28 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / FAROOQ NAEEMالصاروخ الباكستاني المجنح طراز "بابور"
الصاروخ الباكستاني المجنح طراز بابور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / FAROOQ NAEEM
تابعنا عبر
أعلنت باكستان عن إجراء تجربة لنسخة جديدة من الصاروخ المجنح "بابور"، الذي يمكنه حمل رؤوس نووية أو تقليدية، مشيرة إلى أن مدى النسخة الجديدة يصل إلى ضعف مدى النسخة السابقة.
ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، في تقرير عن الصاروخ، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة التي تم اختبارها، أمس الثلاثاء، تحمل اسم "بابور - بي" ويصل مداها إلى 900 كم.
© AFP 2021 / INTER SERVICES PUBLIC RELATIONالصاروخ الباكستاني المجنح طراز "بابور"
الصاروخ الباكستاني المجنح طراز بابور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
الصاروخ الباكستاني المجنح طراز "بابور"
© AFP 2021 / INTER SERVICES PUBLIC RELATION
النسخة السابقة من الصاروخ يطلق عليها "بابور - 1 إيه" ويصل مداه إلى 450 كم وتم تجربتها في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يعني أن مدى النسخة الجديدة أصبح ضعف مدى النسخة السابقة.

ما هي المواصفات العامة لصاروخ "بابور" الباكستاني؟

هو صاروخ يتم تطويره محليا في باكستان ويصنف ضمن فئة الصواريخ المجنحة التي يمكن تزويدها برؤس نووية أو تقليدية.
يصل طول الصاروخ إلى 6.2 متر وقطره 52 سم ويصل وزنه عند الإطلاق إلى 1500 كغ ويمكنه حمل رأس حربي يتراوح وزنها بين 450 إلى 500 كغ.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2021
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ويمكن لصاروخ "بابور " الباكستاني أن يحمل رأسا نوويا تتراوح قدرته التدميرية بين 10 و35 كيلوطن، ويعمل بالوقود الصلب وأصبح مداه يصل إلى 900 كم.
© Sputnikالتوتر بين الهند وباكستان
التوتر بين الهند وباكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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