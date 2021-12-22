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مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية تتراجع 21 % في 2021
مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية تتراجع 21 % في 2021
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية تراجعت بنسبة 21 في المئة إلى 138 مليار دولار في السنة المالية... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-22T22:13+0000
أمريكا
الأسلحة الأمريكية الجديدة
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وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول.وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار، وذلك مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة، بحسب رويترز.يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة ترامب.وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.
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أمريكا, الأسلحة الأمريكية الجديدة

مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية تتراجع 21 % في 2021

22:13 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية تراجعت بنسبة 21 في المئة إلى 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول.
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وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار، وذلك مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة، بحسب رويترز.
يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة ترامب.
وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.
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