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https://arabic.sputniknews.com/20211222/مبيعات-الأسلحة-الأمريكية-للحكومات-الأجنبية-تتراجع-21--في-2021-1054468534.html
مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية تتراجع 21 % في 2021
مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية تتراجع 21 % في 2021
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية تراجعت بنسبة 21 في المئة إلى 138 مليار دولار في السنة المالية... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T22:13+0000
2021-12-22T22:13+0000
2021-12-22T22:13+0000
أمريكا
الأسلحة الأمريكية الجديدة
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وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول.وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار، وذلك مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة، بحسب رويترز.يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة ترامب.وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/البحرية-الأمريكية-ضبط-شحنة-أسلحة-على-متن-قارب-عديم-الهوية-في-بحر-العرب-1054467483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أمريكا, الأسلحة الأمريكية الجديدة
مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية تتراجع 21 % في 2021
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية تراجعت بنسبة 21 في المئة إلى 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول.
وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار، وذلك مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة، بحسب رويترز.
يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد
مبيعات مرتفعة استثنائية
لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة ترامب.
وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.