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https://arabic.sputniknews.com/20211222/محمد-صلاح-على-رأس-التشكيل-المثالي-للدوري-الإنجليزي-1054459478.html
محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي
محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي
تصدر النجم المصري، لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي "البريميرليغ" لهذا الموسم. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:43+0000
2021-12-22T16:43+0000
ليفربول
محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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نشر مرصد الدراسات الرياضية السويسري "cies"، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موقعه الرسمي، التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وذلك بعد مرور 18 جولة منه، تمثل انتهاء النصف الأول من الموسم.وأكد المرصد أنه تم اختيار اللاعبين بحسب مؤشر أداء خاص به، يقضي بتجاوز مشاركة اللاعبين في 900 دقيقة هذا الموسم، حتى الآن.وتصدر فريقا مانشستر سيتي وليفربول تلك القائمة بـ 5 لاعبين من كل ناد، بينما ظهر تشيلسي بطل أوروبا، بلاعب واحد فقط.وجاءت التشكيلة المثالية للبريميرليغ، كالتالي:حراسة المرمى: إدوارد مينديخط الدفاع: جواو كونسيلو - روبن دياز - إيميريك لابورت - ألكسندر أرنولدخط الوسط: هندرسون - رودري - بيرناردو سيلفاخط الهجوم: محمد صلاح - ديوغو غوتا - ساديو ماني
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ليفربول, محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

16:43 GMT 22.12.2021
© REUTERS / SHAUN BOTTERILLمحمد صلاح في مباراة "ليفربول" و"ليدز"، 12 سبتمبر/ أيلول 2020
محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز، 12 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / SHAUN BOTTERILL
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تصدر النجم المصري، لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي "البريميرليغ" لهذا الموسم.
نشر مرصد الدراسات الرياضية السويسري "cies"، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موقعه الرسمي، التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وذلك بعد مرور 18 جولة منه، تمثل انتهاء النصف الأول من الموسم.
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وأكد المرصد أنه تم اختيار اللاعبين بحسب مؤشر أداء خاص به، يقضي بتجاوز مشاركة اللاعبين في 900 دقيقة هذا الموسم، حتى الآن.
وتصدر فريقا مانشستر سيتي وليفربول تلك القائمة بـ 5 لاعبين من كل ناد، بينما ظهر تشيلسي بطل أوروبا، بلاعب واحد فقط.
وجاءت التشكيلة المثالية للبريميرليغ، كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: جواو كونسيلو - روبن دياز - إيميريك لابورت - ألكسندر أرنولد
خط الوسط: هندرسون - رودري - بيرناردو سيلفا
خط الهجوم: محمد صلاح - ديوغو غوتا - ساديو ماني
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