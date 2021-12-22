https://arabic.sputniknews.com/20211222/مرشحون-للرئاسة-الليبية-في-لقاء-حول-مستقبل-ليبيا-أنباء-عن-نية-رئيس-الوزراء-السوداني-الاستقالة-1054449983.html

مرشحون للرئاسة الليبية في لقاء حول مستقبل ليبيا... أنباء عن نية رئيس الوزراء السوداني الاستقالة

مرشحون للرئاسة الليبية في لقاء حول مستقبل ليبيا... أنباء عن نية رئيس الوزراء السوداني الاستقالة

أصدرت مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بيانا موحدا عقب الاجتماع الذي ضمهم في مدينة بنغازي، اتفقوا فيه على إعلاء المصلحة الوطنية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T13:42+0000

2021-12-22T13:42+0000

2021-12-22T13:42+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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مرشحون لرئاسة ليبيا في لقاء حول مستقبل ليبيا.. أنباء عن نية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاستقالة مرشحون لرئاسة ليبيا في لقاء حول مستقبل ليبيا.. أنباء عن نية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاستقالة

وقال المترشح فتحي باشاغا عند تلاوته البيان إن المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط، أهمها: أن تكون المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه. كما اتفق المترشحون على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار مبادرتهم من أجل جمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين، وفق نص البيان.وضم الاجتماع نخبة من المترشحين، أبرزهم، القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال أحمد الخميسي الصحفي الليبي إن إعلان الانتخابات بأنها لن تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر دفع مرشحي الرئاسة للقيام بالضغط من أجل إجراء الانتخابات في موعدها كما أن الوضع القائل بأن الحكومة الحالية تعتبر منتهية الصلاحية مع عدم التمديد لها كذلك حث المرشحين على أن يطالبوا بالضغط المحلي والدولي عبر بيانات خرجت عنهم رغم أن المفوضية أكدت أن الانتخابات لن تتم في موعدها وسوف تؤجل ثلاثة أشهر ربما أو ستة أشهر فالمعلومة غير مؤكد كما أن هناك جسة لمجلس النواب في السابع والعشرين من ديسمبر كانون أول بخصوص الانتخابات.وأضف الخميسي أنه للمرة الأولى في التاريخ الليبي فأن بعض التحالفات حدثت بين المرشحين لمجلس الدولة الليبية وأن يقوم المرشحون بإصدار بيان مشترك فيما بينهم من أجل المطالبة بانتخابات فيما يرى البعض أن الانتخابات تحتاج لبعض من الوقت حتى تكون نزيهة لكن إذا تم التأجيل سنعود إلى سيناريو السراج فيما سبق.أنباء عن نية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاستقالةقالت وكالة رويترز للأنباء إن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قالا إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه قريبا . وأعيد حمدوك إلى منصبه في 21 من نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب انقلاب وقع قبل ذلك بشهر، سيطر خلاله الجيش على السلطة وأنهى شراكة انتقالية مع أحزاب سياسية.وشارك مئات الآلاف في مسيرة في مطلع الأسبوع صوب القصر الرئاسي، رفضا للحكم العسكري وقرار حمدوك العودة إلى منصبه. كان حمدوك قد قال إنه عاد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العملية الانتقالية ولوضع حد لإراقة الدماء.ولقي 47 شخصا حتفهم في حملات على الاحتجاجات على الحكم العسكري. وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن اغتصاب فردي أو جماعي تعرضت له 13 امرأة وفتاة.في حديثه لعالم سبوتنيك قال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية إن هناك الكثير من الحيثيات التي ربما تجعل حمدوك يفكر في الاستقالة وهي تنبني على مجمل الوضع الآن خاصة بعد الانقلاب العسكري والترتيبات التي حدثت بعد 25 أكتوبر والإطاحة بالوثيقة الدستورية ثم اتفاق 21 نوفمبر ثم العجز عن تشكيل الحكومة حتى الآن دون إشارة على قدرته على فعل ذلك في غياب الحاضنة السياسية أو أي اتفاق سياسي بين المكونات السياسية وكل ذلك جعل دكتور حمدوك يبدو غير قادر على التعاطي مع المرحلة السياسية وبالتالي تظهر الاستقالة كخيار أفضل وكباب يمكن أن يخرج به من الناحية السياسية..وأضاف الميرغني أن هذا الوضع يزيد من العبء في الأزمة ، خاصة وأن الغضب يتصاعد وسط الجماهير في الشارع حيث يعتبرون حمدوك خرج تماما من إطار كونه من أيقونات الثورة لكن الأزمة ستتفاقم إذا ما استقال وسيزيد الاحتقان في ظل عدم وجود أي أسماء أخرى حولها توافق فأي أسماء أخرى ستطرح ربما تكون مثار خلافات جديدة..مستشار الأمن القومي الأمريكي يجري مباحثات في إسرائيل حول إيران وإسرائيل تعترف بدورها في اغتيال قاسم سليمانييجري مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في إسرائيل والضفة الغربية، مباحثات لتجديد تأكيد التزام واشنطن بأمن إسرائيل وقال البيت الأبيض، إن الزيارة تهدف لبحث التهديد الذي تمثله إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت .في سياق متصل اعترفت إسرائيل بدور الاستخبارات الإسرائيلية في عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي أغتيل في 3 يناير 2020، بمطار بغداد الدولي.وأكد القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء تمير هيمان، في لقاء لمجلة "مابات مالام" الإسرائيلية، أن عملية اغتيال سليماني نفذت بجهود استخباراتية إسرائيلية وبمساعدة أمريكية، حسبما افادت به موقع صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية .في حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور عماد الحمروني خبير الشؤن الدولية إن ما يقال إعلاميا من تهديدات لطهران غير ما يجري في المباحثات الهامة على المستوى الدولي والإقليمي وهي مهمة جدا للداخل الأمريكي ولروسيا والصين، فكل ما يحدث يدل على أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران شيء حتمي ولكن التفاصيل ستستغرق أسابيع وإن كانت المعطلات تتجدد لكن الجانب العربي - لاسيما السعودية والإمارات - يقف بشدة ضد الاتفاق النووي واليوم نجد الجانب الإسرائيلي يقوم بدور لتعطيل الاتفاق لذلك تحاول واشنطن طمأنة إسرائيل حتى تخف حدة الضغوط على الرئيس بايدن..وأضاف الحمروني أن ما يحدث هو استفزاز وجر للجانب الإيراني نحو عمل ما فاعتراف إسرائيل بالضلوع في اغتيال سليماني يبلغ الجانب الإيراني بأن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي شخصية داخل إيران وخارجها وإبلاغ الجانب الإيراني بقدرة إسرائيل على الوصول إلى المناطق الحساسة داخل إيران ..للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

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