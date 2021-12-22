تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/معهد-البترول-انخفاض-مخزونات-النفط-الأمريكية-1054431111.html
معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية
معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية
قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T01:08+0000
2021-12-22T01:08+0000
النفط
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101420/20/1014202037_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_9e27e0f19c450fce57bf68511698106e.jpg
ونقلت رويترز عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 849 ألف برميل.وفي وقت سابق، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود. إعلان البيع كان متوقعا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط منها الصين والهند وكوريا الجنوبية. وكانت وزارة الطاقة قد قالت يوم الجمعة الماضي إنه من المقرر الإعلان عن البيع في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/استقرار-أسعار-النفط-قبيل-صدور-بيانات-المخزونات-الأمريكية-1050674605.html
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101420/20/1014202037_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_71d8a48312ecc5d4c760daa06c0b23d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النفط, أمريكا

معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

01:08 GMT 22.12.2021
© Fotolia / marrakeshhإنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / marrakeshh
تابعنا عبر
قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.
ونقلت رويترز عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 849 ألف برميل.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود.
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
استقرار أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية
10 نوفمبر, 16:04 GMT
إعلان البيع كان متوقعا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط منها الصين والهند وكوريا الجنوبية. وكانت وزارة الطاقة قد قالت يوم الجمعة الماضي إنه من المقرر الإعلان عن البيع في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
01:46 GMTالتحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧
01:08 GMTمعهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية
00:38 GMTالرئيس عباس يطلع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية على التطورات السياسية
أمسأسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد
أمسزلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
أمسالولايات المتحدة تخطط لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن الأمن مطلع العام المقبل
أمسإسرائيل تقرر جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا
أمسالمهن الموسيقية المصرية تقاضي "فنانة" بسبب الإساءة لسمعة بلدها
أمسما هي أسباب وأعراض انخفاض حرارة الجسم وما خطورتها على صحتك؟
أمسالعراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية
أمسأكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ الإنتاج لأول مرة
أمسالأمم المتحدة: رحلاتنا يمكن أن تستمر عبر مطار صنعاء لعدم تضرر برج المراقبة أو المدرج
أمسفي جولتها الـ 17... هل تنجح مفاوضات أستانا في حل أزمة اللجنة الدستورية السورية؟
أمسملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس
أمسمقتل 3 وإصابة 40 خلال حريق منشأة نفطية في الهند
أمسإعلام: بايدن يرفض الرد على اتصالات بينيت
أمسمصدر يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة استدعاء القائم بالأعمال المغربي في إسبانيا
أمسمسؤول أمريكي: إيران تطالب بإلزام الرئيس المقبل بالاتفاق النووي
أمسعمر السومة يقود الأهلي السعودي لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين... فيديو
أمس"الورقة البيضاء"...هل حققت الإصلاحات الاقتصادية المنشودة في العراق؟