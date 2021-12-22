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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في البيرة بالضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في البيرة بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية مساء اليوم الأربعاء. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T21:33+0000
2021-12-22T21:33+0000
الجيش الإسرائيلي
فلسطين
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وقالت الوزارة في بيان إن الشاب محمد عيسى عباس، 26 عاما، الذي أصيب برصاص في ظهره وصل مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة كان يستقلها عباس من مخيم الأمعري، لدى وجوده في منطقة سطح مرحبا.وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى وقوع "إطلاق نار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بين بساغوت وكوخاف هشحار (مستوطنات مقامة على أراضي البيرة)، ولم تقع إصابات".وتابع الموقع أن "المنفذين انسحبوا إلى قرية مجاورة على الأرجح، ويتم إجراء عمليات تمشيط في المكان".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-حزب-الله-بقوة-ضاربة-يصعب-تصورها-1054454806.html
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الجيش الإسرائيلي, فلسطين

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في البيرة بالضفة الغربية

21:33 GMT 22.12.2021
© AJOUAD JARADATالذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى ونقل جرحى أثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى ونقل جرحى أثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AJOUAD JARADAT
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية مساء اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان إن الشاب محمد عيسى عباس، 26 عاما، الذي أصيب برصاص في ظهره وصل مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة كان يستقلها عباس من مخيم الأمعري، لدى وجوده في منطقة سطح مرحبا.
وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى وقوع "إطلاق نار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بين بساغوت وكوخاف هشحار (مستوطنات مقامة على أراضي البيرة)، ولم تقع إصابات".
وتابع الموقع أن "المنفذين انسحبوا إلى قرية مجاورة على الأرجح، ويتم إجراء عمليات تمشيط في المكان".
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