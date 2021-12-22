https://arabic.sputniknews.com/20211222/مقتل-6-من-عناصر-طالبان-بهجوم-مسلح-في-ولاية-ننغرهار-شرقي-أفغانستان-1054460029.html

مقتل 6 من عناصر "طالبان" بهجوم مسلح في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

مقتل 6 من عناصر "طالبان" بهجوم مسلح في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

قُتل ستة عناصر على الأقل من حركة "طالبان" بكمين نصبه مسلحون مجهولون في منطقة غني خيل بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T16:49+0000

2021-12-22T16:49+0000

2021-12-22T16:49+0000

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كابول - سبوتنيك. وقال أحد شيوخ العشائر في المنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، "الليلة الماضية، نصبت مجموعة من مسلحي داعش كمينا لمجموعة من طالبان في دورية وقتلت ستة من عناصر طالبان، وفر مقاتلو داعش". ولم تعلق "طالبان" رسميًا على الأمر، لكن مصدرًا من "طالبان" في منطقة غني خيل، أبلغ "سبوتنيك" بأن أشخاصا قتلوا، لكنه نفى مقتلهم على يد "داعش".بالمقابل رجحت مصادر أن يكون من نفذ الهجوم مسلحون مجهولون، وتجري محاولة إلقاء القبض عليهم.هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة استهدفت عناصر حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] في ولاية ننغرهار، أسفرت عن سقوط ضحايا.وكان تنظيم "داعش" قد أعلن سابقا مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد بولاية ننغرهار واستهدفت عربات لحركة "طالبان" ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كما تبنى التنظيم أيضا تنفيذ هجمات في محيط مطار كابول أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عسكريون أميركيون.بالمقابل، دشنت حركة "طالبان" عقب توليها السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، حملة لملاحقة عناصر داعش، في ولاية ننغرهار، وهي الولاية التي شهدت بداية ظهور تنظيم التنظيم في البلاد.وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/طالبان-عزلة-أفغانستان-السياسية-ليست-بمصلحة-أحد-وأراضينا-لن-تستخدم-ضد-أي-دولة-1054334517.html

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