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مقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو
مقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:53+0000
2021-12-22T14:53+0000
أخبار السعودية اليوم
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انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة.وأظهر المقطع لحظة انقلاب السيارة بالشاب السعودي مهدي السنر، أثناء تجربته السيارة بالتفحيط، بحسب صحيفة "عاجل".وقع الحادث خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، فيما لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة، لأن السيارة مجهزة بأنظمة سلامة عالية.وظهر الشاب في الفيديو، لحظة انقلاب السيارة، وكان يمسك بسقف السيارة لتجنب السقوط والإصابة بأذى.وصرح الشاب أن الحادث وقع بسبب تعليق دواسة البنزين، خلال تجربة السيارة في التفحيط قبل المشاركة في حدث دولي، مشيرا إلى تعرضه لبعض الكدمات في جسده.
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أخبار السعودية اليوم

مقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو

14:53 GMT 22.12.2021
© AFP 2021saudi police
saudi police - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021
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انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة.
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة.
وأظهر المقطع لحظة انقلاب السيارة بالشاب السعودي مهدي السنر، أثناء تجربته السيارة بالتفحيط، بحسب صحيفة "عاجل".
وقع الحادث خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، فيما لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة، لأن السيارة مجهزة بأنظمة سلامة عالية.
وظهر الشاب في الفيديو، لحظة انقلاب السيارة، وكان يمسك بسقف السيارة لتجنب السقوط والإصابة بأذى.
وصرح الشاب أن الحادث وقع بسبب تعليق دواسة البنزين، خلال تجربة السيارة في التفحيط قبل المشاركة في حدث دولي، مشيرا إلى تعرضه لبعض الكدمات في جسده.
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