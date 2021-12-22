تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مقطع-يوثق-انقلاب-سيارة-بشاب-سعودي-14-مرة-فيديو-1054454545.html
مقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو
مقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:53+0000
2021-12-22T14:53+0000
2021-12-22T14:53+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048007407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8362277e729533851094912ce809ac8.jpg
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة.وأظهر المقطع لحظة انقلاب السيارة بالشاب السعودي مهدي السنر، أثناء تجربته السيارة بالتفحيط، بحسب صحيفة "عاجل".وقع الحادث خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، فيما لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة، لأن السيارة مجهزة بأنظمة سلامة عالية.وظهر الشاب في الفيديو، لحظة انقلاب السيارة، وكان يمسك بسقف السيارة لتجنب السقوط والإصابة بأذى.وصرح الشاب أن الحادث وقع بسبب تعليق دواسة البنزين، خلال تجربة السيارة في التفحيط قبل المشاركة في حدث دولي، مشيرا إلى تعرضه لبعض الكدمات في جسده.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048007407_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_96f515b7bffbe5a0129f003dff5e8822.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
مقطع يوثق انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة... فيديو
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة.
انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشاب سعودي 14 مرة.
وأظهر المقطع لحظة انقلاب السيارة بالشاب السعودي مهدي السنر، أثناء تجربته السيارة بالتفحيط، بحسب صحيفة "عاجل".
وقع الحادث خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، فيما لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة، لأن السيارة مجهزة بأنظمة سلامة عالية.
وظهر الشاب في الفيديو، لحظة انقلاب السيارة، وكان يمسك بسقف السيارة لتجنب السقوط والإصابة بأذى.
وصرح الشاب أن الحادث وقع بسبب تعليق دواسة البنزين، خلال تجربة السيارة في التفحيط قبل المشاركة في حدث دولي، مشيرا إلى تعرضه لبعض الكدمات في جسده.