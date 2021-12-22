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مميزات "أباكان" المضادة للصواريخ.. صنعت في روسيا بمواصفات تريدها دولة شرق أوسطية
مميزات "أباكان" المضادة للصواريخ.. صنعت في روسيا بمواصفات تريدها دولة شرق أوسطية
صنعت روسيا وسيلة مميزة لصد الهجوم الصاروخي لإحدى دول الشرق الأوسط. واصطلح على تسميتها بمنظومة صواريخ "أباكان" المضادة للصواريخ. وتم عرضها في معرض دبي للطيران... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T06:36+0000
2021-12-22T06:36+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكشف النائب الأول لرئيس فريق مصممي"أباكان"، دميتري خروبالو، لوكالة "سبوتنيك" أن الزبون الأجنبي أراد الحصول على وسيلة تنحصر وظيفتها على التعامل مع الأهداف البالستية فقط وتحتوي على أقل عدد ممكن من أدوات القتال ويضم طاقم تشغيلها أقل عدد ممكن من الأفراد وتكون مميكنة تماما. وحصل على ما أراده.وأشار النائب الأول لرئيس فريق مصممي "أباكان" إلى أنهم تمكنوا من إبداع ما يطابق المواصفات المطلوبة مستفيدين من الخبرة التي اكتسبوها أثناء إنشاء منظومة صواريخ "أنتيه-4000" وأجهزة الرادار الخاصة بوسائط الدفاع الجوي المستقبلية.ومنظومة "أباكان" مخصصة لتدمير صواريخ مهاجمة تطير بسرعة لا تتجاوز 3 كيلومترات في الثانية، وذلك داخل غلاف الأرض الجوي، فيما يمكنها أن تطير في الفضاء بسرعة تصل إلى 4 كيلومترات في الثانية.وتستطيع منظومة "أباكان" إصابة هدف يبعد عنها بـ45 كيلومترا ويصل ارتفاعه إلى 25 كيلومترا.
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روسيا, رصد عسكري

مميزات "أباكان" المضادة للصواريخ.. صنعت في روسيا بمواصفات تريدها دولة شرق أوسطية

06:36 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabصواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300
صواريخ أنتي 4000 النسخة التصديرية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
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صنعت روسيا وسيلة مميزة لصد الهجوم الصاروخي لإحدى دول الشرق الأوسط. واصطلح على تسميتها بمنظومة صواريخ "أباكان" المضادة للصواريخ. وتم عرضها في معرض دبي للطيران 2021.
وكشف النائب الأول لرئيس فريق مصممي"أباكان"، دميتري خروبالو، لوكالة "سبوتنيك" أن الزبون الأجنبي أراد الحصول على وسيلة تنحصر وظيفتها على التعامل مع الأهداف البالستية فقط وتحتوي على أقل عدد ممكن من أدوات القتال ويضم طاقم تشغيلها أقل عدد ممكن من الأفراد وتكون مميكنة تماما. وحصل على ما أراده.
وأشار النائب الأول لرئيس فريق مصممي "أباكان" إلى أنهم تمكنوا من إبداع ما يطابق المواصفات المطلوبة مستفيدين من الخبرة التي اكتسبوها أثناء إنشاء منظومة صواريخ "أنتيه-4000" وأجهزة الرادار الخاصة بوسائط الدفاع الجوي المستقبلية.
ومنظومة "أباكان" مخصصة لتدمير صواريخ مهاجمة تطير بسرعة لا تتجاوز 3 كيلومترات في الثانية، وذلك داخل غلاف الأرض الجوي، فيما يمكنها أن تطير في الفضاء بسرعة تصل إلى 4 كيلومترات في الثانية.
وتستطيع منظومة "أباكان" إصابة هدف يبعد عنها بـ45 كيلومترا ويصل ارتفاعه إلى 25 كيلومترا.
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