مميزات "أباكان" المضادة للصواريخ.. صنعت في روسيا بمواصفات تريدها دولة شرق أوسطية

وكشف النائب الأول لرئيس فريق مصممي"أباكان"، دميتري خروبالو، لوكالة "سبوتنيك" أن الزبون الأجنبي أراد الحصول على وسيلة تنحصر وظيفتها على التعامل مع الأهداف البالستية فقط وتحتوي على أقل عدد ممكن من أدوات القتال ويضم طاقم تشغيلها أقل عدد ممكن من الأفراد وتكون مميكنة تماما. وحصل على ما أراده.وأشار النائب الأول لرئيس فريق مصممي "أباكان" إلى أنهم تمكنوا من إبداع ما يطابق المواصفات المطلوبة مستفيدين من الخبرة التي اكتسبوها أثناء إنشاء منظومة صواريخ "أنتيه-4000" وأجهزة الرادار الخاصة بوسائط الدفاع الجوي المستقبلية.ومنظومة "أباكان" مخصصة لتدمير صواريخ مهاجمة تطير بسرعة لا تتجاوز 3 كيلومترات في الثانية، وذلك داخل غلاف الأرض الجوي، فيما يمكنها أن تطير في الفضاء بسرعة تصل إلى 4 كيلومترات في الثانية.وتستطيع منظومة "أباكان" إصابة هدف يبعد عنها بـ45 كيلومترا ويصل ارتفاعه إلى 25 كيلومترا.
صنعت روسيا وسيلة مميزة لصد الهجوم الصاروخي لإحدى دول الشرق الأوسط. واصطلح على تسميتها بمنظومة صواريخ "أباكان" المضادة للصواريخ. وتم عرضها في معرض دبي للطيران 2021.
وكشف النائب الأول لرئيس فريق مصممي"أباكان"، دميتري خروبالو، لوكالة "سبوتنيك" أن الزبون الأجنبي أراد الحصول على وسيلة تنحصر وظيفتها على التعامل مع الأهداف البالستية فقط وتحتوي على أقل عدد ممكن من أدوات القتال ويضم طاقم تشغيلها أقل عدد ممكن من الأفراد وتكون مميكنة تماما. وحصل على ما أراده.
وأشار النائب الأول لرئيس فريق مصممي "أباكان" إلى أنهم تمكنوا من إبداع ما يطابق المواصفات المطلوبة مستفيدين من الخبرة التي اكتسبوها أثناء إنشاء منظومة صواريخ "أنتيه-4000" وأجهزة الرادار الخاصة بوسائط الدفاع الجوي المستقبلية.
ومنظومة "أباكان" مخصصة لتدمير صواريخ مهاجمة تطير بسرعة لا تتجاوز 3 كيلومترات في الثانية، وذلك داخل غلاف الأرض الجوي، فيما يمكنها أن تطير في الفضاء بسرعة تصل إلى 4 كيلومترات في الثانية.
وتستطيع منظومة "أباكان" إصابة هدف يبعد عنها بـ45 كيلومترا ويصل ارتفاعه إلى 25 كيلومترا.