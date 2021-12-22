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https://arabic.sputniknews.com/20211222/ناسا-تعلن-تأجيل-إطلاق-تلسكوب-جيمس-ويب-الفضائي-مجددا-1054432820.html
"ناسا" تعلن تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي مجددا
"ناسا" تعلن تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي مجددا
أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأربعاء، تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" مرة أخرى. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T07:01+0000
2021-12-22T07:01+0000
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وقالت "ناسا" على حسابها بتويتر إن "التأجيل بسبب الظروف الجوية السيئة في ميناء الفضاء الأوروبي في غيانا الفرنسية".وأوضحت أنه "تم تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي من 24 ديسمبر إلى 25 ديسمبر على الأكثر". وأشارت إلى أنها ستؤكد هذا التاريخ لاحقا وفقا لتوقعات الطقس.ويشكل هذا التلسكوب إنجازا تقنيا متطورا للغاية، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يُرسَل إلى الفضاء على الإطلاق. وهو مصنوع في الولايات المتحدة تحت إدارة وكالة ناسا، ويضم أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.وأرجئ إطلاق التليسكوب من قاعدة كورو الفضائية مرتين إثر مشكلات فنية. وتسعى "ناسا" وشركة "أريان سبايس" إلى قطع الطريق أمام أي خطر مرتبط بإطلاق التلسكوب الذي استمر تطويره أكثر من عقدين بكلفة قاربت 10 مليارات دولار.ويعتبر "جيمس ويب" هو خليفة التلسكوب "هابل" الذي أُطلق في العام 1990، وستشمل مهمته اكتشاف مراحل الفضاء كلها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكل المجرات الأولى.وسيوضع في مدار حول الشمس على مسافة 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.
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ناسا, الفضاء, أخبار العالم الآن

"ناسا" تعلن تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي مجددا

07:01 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / Bill Ingallsهبوط المسبار المتجول "بيرسيفرانس" التباع لوكالة "ناسا" على سطح كوكب المريخ، 18 فبراير 2021
هبوط المسبار المتجول بيرسيفرانس التباع لوكالة ناسا على سطح كوكب المريخ، 18 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / Bill Ingalls
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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأربعاء، تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" مرة أخرى.
وقالت "ناسا" على حسابها بتويتر إن "التأجيل بسبب الظروف الجوية السيئة في ميناء الفضاء الأوروبي في غيانا الفرنسية".
وأوضحت أنه "تم تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي من 24 ديسمبر إلى 25 ديسمبر على الأكثر".
وأشارت إلى أنها ستؤكد هذا التاريخ لاحقا وفقا لتوقعات الطقس.
ويشكل هذا التلسكوب إنجازا تقنيا متطورا للغاية، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يُرسَل إلى الفضاء على الإطلاق.
وهو مصنوع في الولايات المتحدة تحت إدارة وكالة ناسا، ويضم أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.
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وأرجئ إطلاق التليسكوب من قاعدة كورو الفضائية مرتين إثر مشكلات فنية.
وتسعى "ناسا" وشركة "أريان سبايس" إلى قطع الطريق أمام أي خطر مرتبط بإطلاق التلسكوب الذي استمر تطويره أكثر من عقدين بكلفة قاربت 10 مليارات دولار.
ويعتبر "جيمس ويب" هو خليفة التلسكوب "هابل" الذي أُطلق في العام 1990، وستشمل مهمته اكتشاف مراحل الفضاء كلها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكل المجرات الأولى.
وسيوضع في مدار حول الشمس على مسافة 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.
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