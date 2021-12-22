ناقلات الغاز الطبيعي المسال تغير مسارها من آسيا إلى أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار

وذكرت الصحيفة: "ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا تغير مسارها في منتصف الطريق لتزويد المستهلكين الأوروبيين المستعدين لدفع المزيد مع بلوغ الأسعار ذروتها هناك".ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وقفزت بشكل حاد مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا "2190.4 دولارًا" لكل ألف متر مكعب.عند إغلاق جلسة التداول، انخفض السعر إلى ما يقرب من 2100 دولار، وهو ما يزال أعلى بنسبة 22% من المعدل السنوي.يعد الفرق بين الأسعار الأوروبية والآسيوية حاليًا هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدر عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى أوروبا بحوالي 48.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 41 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في آسيا.
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن سفن الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا تغير مسارها إلى أوروبا، حيث ترتفع أسعار الغاز بشكل كبير.
وذكرت الصحيفة: "ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا تغير مسارها في منتصف الطريق لتزويد المستهلكين الأوروبيين المستعدين لدفع المزيد مع بلوغ الأسعار ذروتها هناك".
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وقفزت بشكل حاد مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا "2190.4 دولارًا" لكل ألف متر مكعب.
عند إغلاق جلسة التداول، انخفض السعر إلى ما يقرب من 2100 دولار، وهو ما يزال أعلى بنسبة 22% من المعدل السنوي.
وقال كياران رو، المدير العالمي لأعمال الغاز الطبيعي المسال في "بلاتس" للصحيفة: "سوق الغاز الأوروبية خرجت عن السيطرة الآن".
يعد الفرق بين الأسعار الأوروبية والآسيوية حاليًا هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدر عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى أوروبا بحوالي 48.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 41 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في آسيا.