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ناقلات الغاز الطبيعي المسال تغير مسارها من آسيا إلى أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار
ناقلات الغاز الطبيعي المسال تغير مسارها من آسيا إلى أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن سفن الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا تغير مسارها إلى أوروبا، حيث ترتفع أسعار الغاز بشكل كبير. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-22T13:43+0000
اقتصاد
العالم
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وذكرت الصحيفة: "ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا تغير مسارها في منتصف الطريق لتزويد المستهلكين الأوروبيين المستعدين لدفع المزيد مع بلوغ الأسعار ذروتها هناك".ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وقفزت بشكل حاد مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا "2190.4 دولارًا" لكل ألف متر مكعب.عند إغلاق جلسة التداول، انخفض السعر إلى ما يقرب من 2100 دولار، وهو ما يزال أعلى بنسبة 22% من المعدل السنوي.يعد الفرق بين الأسعار الأوروبية والآسيوية حاليًا هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدر عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى أوروبا بحوالي 48.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 41 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في آسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-مستويات-تاريخية-2100-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1054416403.html
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اقتصاد, العالم

ناقلات الغاز الطبيعي المسال تغير مسارها من آسيا إلى أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار

13:43 GMT 22.12.2021
© REUTERS / Issei Katoدفع ناقلة غاز طبيعي مسال نحو محطة طاقة حرارية في فوتسو شرق طوكيو في اليابان
دفع ناقلة غاز طبيعي مسال نحو محطة طاقة حرارية في فوتسو شرق طوكيو في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Issei Kato
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ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن سفن الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا تغير مسارها إلى أوروبا، حيث ترتفع أسعار الغاز بشكل كبير.
وذكرت الصحيفة: "ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا تغير مسارها في منتصف الطريق لتزويد المستهلكين الأوروبيين المستعدين لدفع المزيد مع بلوغ الأسعار ذروتها هناك".
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وقفزت بشكل حاد مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا "2190.4 دولارًا" لكل ألف متر مكعب.
عند إغلاق جلسة التداول، انخفض السعر إلى ما يقرب من 2100 دولار، وهو ما يزال أعلى بنسبة 22% من المعدل السنوي.
وقال كياران رو، المدير العالمي لأعمال الغاز الطبيعي المسال في "بلاتس" للصحيفة: "سوق الغاز الأوروبية خرجت عن السيطرة الآن".
يعد الفرق بين الأسعار الأوروبية والآسيوية حاليًا هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدر عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى أوروبا بحوالي 48.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 41 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في آسيا.
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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