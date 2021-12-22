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https://arabic.sputniknews.com/20211222/نتفليكس-تعرض-أول-أفلامها-العربية-أصحاب-ولا-أعز-في-يناير-المقبل-صورة-1054434372.html
نتفليكس تعرض أول فيلم عربي من إنتاجها في يناير المقبل... صورة
نتفليكس تعرض أول فيلم عربي من إنتاجها في يناير المقبل... صورة
أعلنت شركة نتفليكس العالمية أنها ستعرض فيلم "أصحاب ولا أعز" وهو أول فيلم عربي من إنتاجها، في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T08:24+0000
2021-12-22T08:26+0000
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وقالت "نتفليكس" على موقعها الرسمي، أن فيلم "أصحاب ولا أعز"، هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي "Perfect Strangers". ويجمع الفيلم نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان أبو عبود. والفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.وأوضحت أن أحداث الفيلم تدور حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/أرباح-نتفليكس-تقفز-180-إلى-نحو-15-مليار-دولار-1050487600.html
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مجتمع, منوعات, أفلام, أخبار الفن, نتفليكس

نتفليكس تعرض أول فيلم عربي من إنتاجها في يناير المقبل... صورة

08:24 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 08:26 GMT 22.12.2021)
CC0 / pixabay / Jade87نتفليكس
نتفليكس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
CC0 / pixabay / Jade87
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أعلنت شركة نتفليكس العالمية أنها ستعرض فيلم "أصحاب ولا أعز" وهو أول فيلم عربي من إنتاجها، في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت "نتفليكس" على موقعها الرسمي، أن فيلم "أصحاب ولا أعز"، هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي "Perfect Strangers".
ويجمع الفيلم نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان أبو عبود.
والفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.
دمية بطول 3 أمتار من مسلسل لعبة الحبّار (Squid Game) المعروض على شبكة نتفليكس، خارج مركز تجاري في كويزون سيتي، الفلبين، 30 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
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وأوضحت أن أحداث الفيلم تدور حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.
وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

ووفقا لنتلفيكس، من المتوقع أن يصدر الفيلم العربي "أصحاب …ولا أعز" في 20 يناير 2022 في 190 دولة حول العالم.

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