نقيب الأطباء اللبنانيين يرجح عودة بلاده للإغلاق التام

وحث أبو شرف في بيان، اليوم الأربعاء، اللبنانيين على تلقي اللقاح والجرعات المعززة ضد وباء كورونا، بحسب موقع "النشرة".وقال إن 60% من المواطنين لم يتلقوا اللقاح بعد، معتبرا أن هذا "أمر مقلق للغاية".ووصف نقيب الأطباء الوضع في البلاد بأن فيه "هشاشة"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا والمتحوّر أوميكرون.ورأى أن هذا الوضع يحمل على الاعتقاد بأن لبنان سيشهد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي والطبي والتمريضي، والعودة إلى الإغلاق التام مثل بعض البلدان الأوروبية.وخاطب المشككين باللقاح قائلا: "بات من المؤكد علميا أن مضاعفات اللقاح والوفيات هي أقل بكثير من مضاعفات الإصابة بالفيروس".وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون، من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا.وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، وأشارت إلى ظهور أدلة مهمة على أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكذلك المتعافين.يذكر أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في لبنان تخطى 700 ألف شخص، توفي من بينهم نحو 9 آلاف بفعل مضاعفات الإصابة.
وقال إن 60% من المواطنين لم يتلقوا اللقاح بعد، معتبرا أن هذا "أمر مقلق للغاية".
ووصف نقيب الأطباء الوضع في البلاد بأن فيه "هشاشة"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا والمتحوّر أوميكرون.
ورأى أن هذا الوضع يحمل على الاعتقاد بأن لبنان سيشهد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي والطبي والتمريضي، والعودة إلى الإغلاق التام مثل بعض البلدان الأوروبية.
وخاطب المشككين باللقاح قائلا: "بات من المؤكد علميا أن مضاعفات اللقاح والوفيات هي أقل بكثير من مضاعفات الإصابة بالفيروس".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون، من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا.
وبينت الوزارة أن وصول متحور أوميكرون إلى لبنان "كان مسألة وقت"، بعد انتشاره في غالبية دول العالم، داعية المواطنين للإقبال بكثافة على حملة التلقيح بلقاح فايزر.
وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، وأشارت إلى ظهور أدلة مهمة على أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكذلك المتعافين.
يذكر أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في لبنان تخطى 700 ألف شخص، توفي من بينهم نحو 9 آلاف بفعل مضاعفات الإصابة.