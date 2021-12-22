تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/وزير-الخارجية-الإيراني-يأمل-تحرير-جميع-الأراضي-الفلسطينية-وتأسيس-دولة-موحدة-1054468395.html
وزير الخارجية الإيراني يأمل تحرير جميع الأراضي الفلسطينية وتأسيس دولة موحدة
وزير الخارجية الإيراني يأمل تحرير جميع الأراضي الفلسطينية وتأسيس دولة موحدة
أعرب حسين أميرعبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني عن أمله بتحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأسيس دولة موحدة بهذا البلد. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T21:45+0000
2021-12-22T21:45+0000
العالم العربي
فلسطين
إسرائيل
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_0:95:1429:899_1920x0_80_0_0_b49bb19fdc00fd7347e1964806d2f1b9.jpg
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال زيارته لمجمع الشهداء في عاصمة جمهورية أذربيجان، باكو، في زيارة رسمية لهذا البلد.وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح، أول أمس الاثنين، بأن إسرائيل هي أساس مصائب ومشاكل المنطقة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمقاومة الشعب الفلسطيني.وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/إيران-تكشف-عن-الحل-السياسي-الوحيد-لفلسطين-1050761660.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_51:0:1378:995_1920x0_80_0_0_7a66eec3fc551529456da80ce6fd9736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, فلسطين, إسرائيل, إيران

وزير الخارجية الإيراني يأمل تحرير جميع الأراضي الفلسطينية وتأسيس دولة موحدة

21:45 GMT 22.12.2021
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Halij.net
تابعنا عبر
أعرب حسين أميرعبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني عن أمله بتحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأسيس دولة موحدة بهذا البلد.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال زيارته لمجمع الشهداء في عاصمة جمهورية أذربيجان، باكو، في زيارة رسمية لهذا البلد.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
إيران تكشف عن الحل السياسي الوحيد لفلسطين 
20 نوفمبر, 20:55 GMT
وأوضح الوزير الإيراني أنه "يأمل في تأسيس دولة فلسطينية موحدة، عاصمتها القدس الشريف بعد تحريرها من براثن الاحتلال الإسرائيلي"، معربا عن احترامه، لجميع الشهداء في حروب قره باغ، خلال زيارته لـ"مجمع الشهداء في باكو".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح، أول أمس الاثنين، بأن إسرائيل هي أساس مصائب ومشاكل المنطقة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمقاومة الشعب الفلسطيني.
وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:13 GMTمبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية تتراجع 21 % في 2021
21:45 GMTوزير الخارجية الإيراني يأمل تحرير جميع الأراضي الفلسطينية وتأسيس دولة موحدة
21:40 GMTمع توقف الجولة السابعة... هل فشل مسار فيينا في حل أزمة الملف النووي الإيراني؟
21:38 GMTنوعان من التوابل يمكن أن يقللا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر
21:33 GMTمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في البيرة بالضفة الغربية
21:14 GMTالبحرية الأمريكية: ضبط شحنة أسلحة على متن قارب عديم الهوية في بحر العرب
21:05 GMTالجعفري: الغرب يصفي حسابا مع سوريا
20:54 GMTتفاصيل إسعاف الليرة... من أنقذ العملة التركية من الانهيار وكيف نفذ الخطة
20:45 GMTسوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران ربما تستنفد خلال أسابيع
20:41 GMTبلينكن وبوريل يتفقان على إشراك بروكسل في أي نقاش مع روسيا حول الأمن الأوروبي
20:37 GMTمقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبي بهجوم لـ "داعش" شمالي العراق
20:35 GMTبرلماني لبناني: قرار المجلس الدستوري يدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية في مايو
20:25 GMTمصدر ليبي: المجلس الرئاسي سيطرح مبادرة لتأجيل الانتخابات وتمديد عمله
20:15 GMTفرنسا تسجل 85 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا... وتقترب من رقمها القياسي
20:12 GMTالكرة في ملعب "الناتو"... والجواب الروسي واضح وصريح
19:59 GMTفيديو لأردوغان مع حاخامات... أبلغهم بأن التطبيع مهم وسيحدث قريبا
19:54 GMTعلامة لانخفاض فيتامين "ب12" تحدث فقط في الليل
19:45 GMTلافروف ينتقد قرار المحكمة الهولندية بشأن قضية تحطم الطائرة الماليزية
19:35 GMTإعلام: "حزب الله" يمتلك 2000 طائرة دون طيار
19:16 GMTحكم بسجن الرئيس التونسي الأسبق 4 سنوات