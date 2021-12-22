وزير الخارجية الإيراني يأمل تحرير جميع الأراضي الفلسطينية وتأسيس دولة موحدة

وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال زيارته لمجمع الشهداء في عاصمة جمهورية أذربيجان، باكو، في زيارة رسمية لهذا البلد.وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح، أول أمس الاثنين، بأن إسرائيل هي أساس مصائب ومشاكل المنطقة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمقاومة الشعب الفلسطيني.وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأوضح الوزير الإيراني أنه "يأمل في تأسيس دولة فلسطينية موحدة، عاصمتها القدس الشريف بعد تحريرها من براثن الاحتلال الإسرائيلي"، معربا عن احترامه، لجميع الشهداء في حروب قره باغ، خلال زيارته لـ"مجمع الشهداء في باكو".
وأكد عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، استمرار دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني، معتبرا حركة "حماس" من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.