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وزير الزراعة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز الاتفاقات مع الجانب المصري
وزير الزراعة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز الاتفاقات مع الجانب المصري
قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم، إن زيارته لمصر تأتي "في إطار التعاون الوثيق بين القاهرة وبيروت وتفعيل العمل المشترك". 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:12+0000
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ووضع الوزير هذه الزيارة "في خانة العلاقات المميزة التي تستهدف ما فيه خير المواطن والمزارع والمستثمر في لبنان ومصر".ولفت في حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، المذاع على راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "كان هناك بعض العراقيل في العلاقة البينية بين مصر ولبنان وتم عقد اتفاقية مع الجانب المصري وحاولنا تفعيل وتطوير بعض البنود التي لم تكن تستهدفها الاتفاقية السابقة".وأضاف: "كانت توجد عقبات في موضوع الاستيراد والتصدير، في بعض الفترات، وهذا الأمر يضبطه رزنامة زراعية منذ زمن بعيد تعمل الحكومتان على اتباعها، ومع المعطيات الجديدة حاولنا إيجاد آلية جديدة يتم العمل من خلالها على رسم الخطط وإدارة المشهد من قبل الوزارتين، أما ما يخص التفاعل فهو حتما مع القطاع الخاص بين المصدر المصري واللبناني".وكشف عن أن "أرقام الاستيراد والتصدير بين مصر ولبنان تتلخص في 15 في المئة من لبنان إلى مصر و16 في المئة من مصر إلى لبنان".وأوضح أن "الميزان التجاري غير متكافيء من ناحية كمية ونوعية المواد التي تخرج من لبنان إلى مصر"، مشيرا أن "قيمة البضائع حصة لبنان فيه ما يقارب ثلث المبلغ الإجمالي والثلثين لصالح مصر".وذكر أن "النواقص التي يحتاج إليها لبنان كثيرة جدا سواء في الواقع النباتي أو الحيواني"، لافتا إلى أن "الحديث مع وزير الزراعة المصري كان حول آلية وضع خطة مشتركة فيما يخص الإرشاد الزراعي والتتبع الزراعي والتسمين والأدوية وتحسين البذور".
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أخبار لبنان, أخبار مصر الآن

وزير الزراعة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز الاتفاقات مع الجانب المصري

14:12 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 14:29 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . A.HEMIDوزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . A.HEMID
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قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم، إن زيارته لمصر تأتي "في إطار التعاون الوثيق بين القاهرة وبيروت وتفعيل العمل المشترك".
ووضع الوزير هذه الزيارة "في خانة العلاقات المميزة التي تستهدف ما فيه خير المواطن والمزارع والمستثمر في لبنان ومصر".
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ولفت في حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، المذاع على راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "كان هناك بعض العراقيل في العلاقة البينية بين مصر ولبنان وتم عقد اتفاقية مع الجانب المصري وحاولنا تفعيل وتطوير بعض البنود التي لم تكن تستهدفها الاتفاقية السابقة".
وأضاف: "كانت توجد عقبات في موضوع الاستيراد والتصدير، في بعض الفترات، وهذا الأمر يضبطه رزنامة زراعية منذ زمن بعيد تعمل الحكومتان على اتباعها، ومع المعطيات الجديدة حاولنا إيجاد آلية جديدة يتم العمل من خلالها على رسم الخطط وإدارة المشهد من قبل الوزارتين، أما ما يخص التفاعل فهو حتما مع القطاع الخاص بين المصدر المصري واللبناني".
وكشف عن أن "أرقام الاستيراد والتصدير بين مصر ولبنان تتلخص في 15 في المئة من لبنان إلى مصر و16 في المئة من مصر إلى لبنان".
وأوضح أن "الميزان التجاري غير متكافيء من ناحية كمية ونوعية المواد التي تخرج من لبنان إلى مصر"، مشيرا أن "قيمة البضائع حصة لبنان فيه ما يقارب ثلث المبلغ الإجمالي والثلثين لصالح مصر".
وذكر أن "النواقص التي يحتاج إليها لبنان كثيرة جدا سواء في الواقع النباتي أو الحيواني"، لافتا إلى أن "الحديث مع وزير الزراعة المصري كان حول آلية وضع خطة مشتركة فيما يخص الإرشاد الزراعي والتتبع الزراعي والتسمين والأدوية وتحسين البذور".
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