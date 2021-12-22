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وزير يمني عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله: "لا عاد مشيا ولا ذاق تمر مأرب"
وزير يمني عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله: "لا عاد مشيا ولا ذاق تمر مأرب"
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، إن حسن إيرلو، سفير إيران لدى جماعة أنصار الله، والذي توفي مؤخرا كان "الحاكم الفعلي"... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T09:50+0000
2021-12-22T09:50+0000
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وكتب الإيرياني سلسلة تغريدات، مساء الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، بمناسبة إعلان وفاة إيرلو، وقال إنه: "دفع النظام الايراني بالضابط في فيلق القدس حسن ايرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، ايذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي واجهاض الحلول السلمية للازمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة".وأضاف: "احتفت مليشيا الحوثي بحسن ايرلوا، واستقبلته بالسجاد الأحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري "السلم، الحرب".وتابع: ".. ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات، يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني".وأكد الإيرياني أنه "بعد عام من وصول ايرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد إجلائه، بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة (السعودية) أنفها في التراب.. أما إيرلوا الذي اختبر بأس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مارب".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد فجر اليوم على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
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أخبار إيران, أخبار اليمن الأن

وزير يمني عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله: "لا عاد مشيا ولا ذاق تمر مأرب"

09:50 GMT 22.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، إن حسن إيرلو، سفير إيران لدى جماعة أنصار الله، والذي توفي مؤخرا كان "الحاكم الفعلي" للمناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وكان يتمتع بـ"صلاحيات مطلقة".
وكتب الإيرياني سلسلة تغريدات، مساء الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، بمناسبة إعلان وفاة إيرلو، وقال إنه: "دفع النظام الايراني بالضابط في فيلق القدس حسن ايرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، ايذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي واجهاض الحلول السلمية للازمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة".
وأضاف: "احتفت مليشيا الحوثي بحسن ايرلوا، واستقبلته بالسجاد الأحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري "السلم، الحرب".
وتابع: ".. ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات، يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني".
وأكد الإيرياني أنه "بعد عام من وصول ايرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد إجلائه، بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة (السعودية) أنفها في التراب.. أما إيرلوا الذي اختبر بأس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مارب".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد فجر اليوم على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
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