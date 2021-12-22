https://arabic.sputniknews.com/20211222/وضعوا-له-السم-في-العصيدة-ضاحي-خلفان-يتحدث-عن-وفاة-سفير-إيران-لدى-أنصار-الله-1054440965.html

"وضعوا له السم في العصيدة"... ضاحي خلفان يتحدث عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله

"وضعوا له السم في العصيدة"... ضاحي خلفان يتحدث عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله

هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في "تويتر" جماعة أنصار الله اليمنية، بعد إعلان وفاة سفير إيران لديها حسن إيرلو،... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T10:41+0000

2021-12-22T10:41+0000

2021-12-22T10:41+0000

اليمن

أخبار إيران

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/54/1043665454_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_233e04026cb7b4321081804e7e351847.jpg

وكتب خلفان عبر حسابه، الذي يتابعه فيه 3 مليون متابع: "السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو الذي توفي متأثرا بكورونا والبعض يقول بسبب إصابته في قصف وعدم تقديم الإسعاف له.. يقال إن آخر وجبة أكلها عصيدة طبخها الطباخ الخاص للحوثي .. هل وضع له السم في العصيدة الله أعلم".وأضاف خلفان: "المعروف أن السفير الإيراني حسن إيرلو لم يكن معترفا فيه من قبل الحكومة الشرعية اليمنية!!".وتابع: "أنصح إيران ألا ترسل سفير لليمن بدون موافقة الحكومة الشرعية وإلا سيلاقي نفس المصير، لأن طباخين الحوثي مالهم أمان...المرة الجاية سيضعون له السم في العسل".وأشار إلى أنه: "إذا كان عبد الملك الحوثي غير قادر على حماية سفير إيران فهو غير قادر على حماية نفسه، في لغة الجسد تعني حالة الحوثي في هذه الوضعية فقدان الاعصاب... والكذب".وأكد خلفان أنه "أول ما صارت الحرب في مأرب غردت وقلت الحرب في مأرب ستحلق الشارب للحوثي .. الآن أقول أن الحرب في مأرب ستحلق لحيتك يا عبدالملك.. أنت لا تعرف الحسابات الصحيحة".وأضاف: "ستتم المصالحة مع إيران ربما في الشهور القادمة وسيجد الجميع أن مصلحة الدول أكبر من مصلحة الأفراد.. هل يفهم الحوثي ذلك؟".وتابع: "متى سيدرك الحوثي أن الحرب على الشرعية فاشلة.. وأن الشرعية أو عدم الشرعية في اليمن تقررها الصناديق لا البنادق".أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد فجر اليوم على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

اليمن

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليمن, أخبار إيران, أنصار الله