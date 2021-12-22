"وضعوا له السم في العصيدة"... ضاحي خلفان يتحدث عن وفاة سفير إيران لدى أنصار الله
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANIضاحي خلفان تميم
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في "تويتر" جماعة أنصار الله اليمنية، بعد إعلان وفاة سفير إيران لديها حسن إيرلو، ناصحا طهران بألا ترسل سفيرا لليمن بدون موافقة الحكومة الشرعية في اليمن.
وكتب خلفان عبر حسابه، الذي يتابعه فيه 3 مليون متابع: "السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو الذي توفي متأثرا بكورونا والبعض يقول بسبب إصابته في قصف وعدم تقديم الإسعاف له.. يقال إن آخر وجبة أكلها عصيدة طبخها الطباخ الخاص للحوثي .. هل وضع له السم في العصيدة الله أعلم".
السفير الإيراني في اليمن حسن ايرلو الذي توفي متأثرا بكورونا والبعض يقول بسبب اصابته في قصف وعدم تقديم الاسعاف له..يقال أن آخر وجبة اكلها عصيدة طبخها الطباخ الخاص للحوثي ..هل وضع له السم في العصيدة الله اعلم.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2021
وأضاف خلفان: "المعروف أن السفير الإيراني حسن إيرلو لم يكن معترفا فيه من قبل الحكومة الشرعية اليمنية!!".
وتابع: "أنصح إيران ألا ترسل سفير لليمن بدون موافقة الحكومة الشرعية وإلا سيلاقي نفس المصير، لأن طباخين الحوثي مالهم أمان...المرة الجاية سيضعون له السم في العسل".
انصح ايران ألا ترسل سفير لليمن بدون موافقة الحكومة الشرعية وإلا سيلاقي نفس المصير..— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2021
وأشار إلى أنه: "إذا كان عبد الملك الحوثي غير قادر على حماية سفير إيران فهو غير قادر على حماية نفسه، في لغة الجسد تعني حالة الحوثي في هذه الوضعية فقدان الاعصاب... والكذب".
وأكد خلفان أنه "أول ما صارت الحرب في مأرب غردت وقلت الحرب في مأرب ستحلق الشارب للحوثي .. الآن أقول أن الحرب في مأرب ستحلق لحيتك يا عبدالملك.. أنت لا تعرف الحسابات الصحيحة".
ستتم المصالحة مع ايران ربما في الشهور القادمة وسيجد الجميع أن مصلحة الدول أكبر من مصلحة الأفراد..هل يفهم الحوثي ذلك.؟— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2021
وأضاف: "ستتم المصالحة مع إيران ربما في الشهور القادمة وسيجد الجميع أن مصلحة الدول أكبر من مصلحة الأفراد.. هل يفهم الحوثي ذلك؟".
وتابع: "متى سيدرك الحوثي أن الحرب على الشرعية فاشلة.. وأن الشرعية أو عدم الشرعية في اليمن تقررها الصناديق لا البنادق".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إيرلو أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "استشهد فجر اليوم على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.