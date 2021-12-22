تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211222/وفاة-لاعب-عربي-بعد-سقوطه-أثناء-الإحماء-1054453303.html
وفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء الإحماء
وفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء الإحماء
توفي مخلد الرقادي، لاعب نادي "مسقط" العماني، عقب سقوطه قبل انطلاق مباراة في الدوري المحلي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:30+0000
2021-12-22T14:30+0000
2021-12-22T14:30+0000
وفاة
لاعب كرة قدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103822/27/1038222700_0:287:2970:1958_1920x0_80_0_0_5fc9a801830425887e3514e1b843e2da.jpg
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر "تويتر" أن الرقادي سقط أثناء عملية الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.وأوضحت الوكالة أن اللاعب توفي في المستشفى الذي نقل إليه في محاولة لإنقاذ حايته عقب واقعة سقوطه.وكان من المقرر أن يخوض الرقادي المباراة ضمن الجولة السادسة من دوري "عمانتل" المحلي لكرة القدم.يذكر أن مخلد الرقادي الذي كان مدافعا لنادي مسقط وفنجاء توفي عن 29 عاما. ولعب الرقادي كذلك في المنتخب الوطني العماني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103822/27/1038222700_0:9:2970:2237_1920x0_80_0_0_2d9546e67a4b951993a991afe880734f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وفاة, لاعب كرة قدم
وفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء الإحماء
توفي مخلد الرقادي، لاعب نادي "مسقط" العماني، عقب سقوطه قبل انطلاق مباراة في الدوري المحلي.
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر "تويتر" أن الرقادي سقط أثناء عملية الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.
وأوضحت الوكالة أن
اللاعب توفي
في المستشفى الذي نقل إليه في محاولة لإنقاذ حايته عقب واقعة سقوطه.
وكان من المقرر أن يخوض الرقادي المباراة ضمن الجولة السادسة من دوري "عمانتل" المحلي لكرة القدم.
يذكر أن مخلد الرقادي الذي كان مدافعا لنادي مسقط وفنجاء توفي عن 29 عاما. ولعب الرقادي كذلك في
المنتخب الوطني العماني
.