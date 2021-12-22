بعد رصد استخباري... الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف أهداف العدو بهجمات مكثفة

وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن "وحدات النخبة من القوة البرية للحرس الثوري قامت بتنفيذ مهمة الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر في جزيرة لارك"، مؤكدة أن الوحدات المشاركة نفذت سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدام أسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة.وأضافت أن وحدات القوة البرية للحرس الثوري قامت، في هذه المرحلة من المناورات، بعد الرصد الاستخباري لمواقع العدو المفترض، باستهداف الأهداف المحددة بهجمات مكثفة بالاسلحة الثقيلة وشبه الثقيلة.وأشارت إلى أنه تم "تنفيذ عمليات مضادة للانزال الجوي والدفاع متعدد الطبقات عن الجزر والدفاع الجوي للتصدي لمقاتلات العدو".وأطلق الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة، العميد نيلفروشان، إن هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الاستعداد القتالي للحرس الثوري، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.والمناورات المسماة "النبي الأعظم" تجري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوبي وجنوب غربي البلاد.وصرح نيلفروشان بأن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمن إيران القومي "ولجيراننا السلام والصداقة والأمن".
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ تمرين الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر، في اليوم الثالث لمناورات "النبي الأعظم (ص)" الجارية جنوب البلاد.
وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن "وحدات النخبة من القوة البرية للحرس الثوري قامت بتنفيذ مهمة الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر في جزيرة لارك"، مؤكدة أن الوحدات المشاركة نفذت سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدام أسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة.