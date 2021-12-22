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ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"
ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"
تناقش الحلقة اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى 24 يناير/ كانون الثاني... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"
ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"
وأرجعت المفوضية اقتراحها إلى ما وصفته بـ"قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها".وهناك شكوك في أن يكفي شهر واحد للتأجيل لإقراره من قبل مجلس النواب، وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية.واعتبر الإعلامي المختص في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، أن الذهاب لخيارالتأجيل كان نتيجة حتمية لعدم نضوج الظروف السياسية والأمنية لذلك، فضلاً عن التعقيدات الفنية، التي لا يمكن تحت سقفها إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
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راديو, بانوراما, аудио

ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"

13:39 GMT 22.12.2021
ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأرجعت المفوضية اقتراحها إلى ما وصفته بـ"قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها".
وهناك شكوك في أن يكفي شهر واحد للتأجيل لإقراره من قبل مجلس النواب، وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية.
واعتبر الإعلامي المختص في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، أن الذهاب لخيارالتأجيل كان نتيجة حتمية لعدم نضوج الظروف السياسية والأمنية لذلك، فضلاً عن التعقيدات الفنية، التي لا يمكن تحت سقفها إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
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