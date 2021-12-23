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https://arabic.sputniknews.com/20211223/أطعمة-غير-متوقعة-تسبب-الانتفاخ-عليك-تجنبها-1054470327.html
أطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها
أطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها
أدرجت اختصاصية التغذية، سفيتلانا فوس، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، الأطعمة التي تسبب النفخة في المعدة والتي عليك تجنبها. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T06:19+0000
2021-12-23T06:19+0000
2021-12-23T06:19+0000
مجتمع
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وأكدت فوس أنه يمكن أن تضاف منتجات الألبان والحليب والجبن القريش والسكر والحلويات عموما والفطر إلى قائمة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب الإحساس بالانتفاخ هو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا، كالحبوب والخبز والمعكرونة والذرة والأرز والبقوليات والألياف والخضروات النيئة والفواكه والمكسرات.يؤدي أيضًا سوء المضغ وشرب الكثير من الماء أثناء الطعام إلى الإحساس بالانتفاخ، وخلصت فوس إلى أنذكرت فوس سابقًا أن الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى والتهاب البنكرياس وتفاقم قرحة المعدة يجب ألا يأكلوا الكثير من الملفوف الأبيض.وأكدت أن هذه الخضراوات تحتوي على مادة البيورين التي تؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بحصوات الكلى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها
أدرجت اختصاصية التغذية، سفيتلانا فوس، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، الأطعمة التي تسبب النفخة في المعدة والتي عليك تجنبها.
وأكدت فوس أنه يمكن أن تضاف منتجات الألبان والحليب والجبن القريش والسكر والحلويات عموما والفطر إلى قائمة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب الإحساس بالانتفاخ هو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا، كالحبوب والخبز والمعكرونة والذرة والأرز والبقوليات والألياف والخضروات النيئة والفواكه والمكسرات.
يؤدي أيضًا سوء المضغ وشرب الكثير من الماء أثناء الطعام إلى الإحساس بالانتفاخ، وخلصت فوس إلى أن
الانتفاخ شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النشاط البدني والذين يأكلون بشكل غير منتظم.
سفيتلانا فوس
أخصائية تغذية
ذكرت فوس سابقًا أن الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى والتهاب البنكرياس وتفاقم قرحة المعدة يجب ألا يأكلوا الكثير من الملفوف الأبيض.
وأكدت أن هذه الخضراوات تحتوي على مادة البيورين التي تؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بحصوات الكلى.