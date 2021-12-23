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"أكبر من اللازم"... بوتين يشرح سبب الحملات الغربية المعادية لروسيا
"أكبر من اللازم"... بوتين يشرح سبب الحملات الغربية المعادية لروسيا
لا تكف الدول الغربية الرئيسية والغرب عامة عن تصعيد الحملات المعادية وممارسة الضغط على روسيا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:23+0000
2021-12-23T12:23+0000
روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وسُئل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، اليوم الخميس، عن الدوافع وراء الحملات الغربية المعادية لروسيا، فقال إن أسباب الضغوط الغربية تعود إلى كون روسيا بلدا كبيرا جدا أكبر من اللازم في نظر الغرب.وذكر أن روسيا قسّمت نفسها إلى 12 أقسام في عام 1991، ولكن الغرب اعتبر أن ذلك ليس كافياً.وسبب عدم رضا الغرب، في رأي بوتين، هو أن البلدان الأوروبية تحولت إلى دول صغيرة.ونوه إلى أن هذا سبب الضغوط المتواصلة.
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روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

"أكبر من اللازم"... بوتين يشرح سبب الحملات الغربية المعادية لروسيا

12:23 GMT 23.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . POOL
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لا تكف الدول الغربية الرئيسية والغرب عامة عن تصعيد الحملات المعادية وممارسة الضغط على روسيا.
وسُئل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، اليوم الخميس، عن الدوافع وراء الحملات الغربية المعادية لروسيا، فقال إن أسباب الضغوط الغربية تعود إلى كون روسيا بلدا كبيرا جدا أكبر من اللازم في نظر الغرب.
وذكر أن روسيا قسّمت نفسها إلى 12 أقسام في عام 1991، ولكن الغرب اعتبر أن ذلك ليس كافياً.
وسبب عدم رضا الغرب، في رأي بوتين، هو أن البلدان الأوروبية تحولت إلى دول صغيرة.
ونوه إلى أن هذا سبب الضغوط المتواصلة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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