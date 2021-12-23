"أكبر من اللازم"... بوتين يشرح سبب الحملات الغربية المعادية لروسيا

وسُئل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، اليوم الخميس، عن الدوافع وراء الحملات الغربية المعادية لروسيا، فقال إن أسباب الضغوط الغربية تعود إلى كون روسيا بلدا كبيرا جدا أكبر من اللازم في نظر الغرب.وذكر أن روسيا قسّمت نفسها إلى 12 أقسام في عام 1991، ولكن الغرب اعتبر أن ذلك ليس كافياً.وسبب عدم رضا الغرب، في رأي بوتين، هو أن البلدان الأوروبية تحولت إلى دول صغيرة.ونوه إلى أن هذا سبب الضغوط المتواصلة.
لا تكف الدول الغربية الرئيسية والغرب عامة عن تصعيد الحملات المعادية وممارسة الضغط على روسيا.
وسُئل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، اليوم الخميس، عن الدوافع وراء الحملات الغربية المعادية لروسيا، فقال إن أسباب الضغوط الغربية تعود إلى كون روسيا بلدا كبيرا جدا أكبر من اللازم في نظر الغرب.
وذكر أن روسيا قسّمت نفسها إلى 12 أقسام في عام 1991، ولكن الغرب اعتبر أن ذلك ليس كافياً.
وسبب عدم رضا الغرب، في رأي بوتين، هو أن البلدان الأوروبية تحولت إلى دول صغيرة.