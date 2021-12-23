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https://arabic.sputniknews.com/20211223/أكبر-10-خاسرين-من-مليارديرات-العالم-في-2021-ماذا-تبقى-من-ثرواتهم؟-1054481682.html
أكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021... ماذا تبقى من ثرواتهم؟
أكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021... ماذا تبقى من ثرواتهم؟
كان 2021 عامًا دراميا لأغنى مليارديرات العالم، الذين يقدر عددهم بألفين و660 ملياردير، فبينما زادت ثروات بعضهم بإجمالي 1.6 تريليون دولار، أصبح آخرون من بين أكبر... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T11:42+0000
2021-12-23T11:42+0000
اقتصاد
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وأوردت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بـ 10 مليارديرات تقول إنهم أكبر الخاسرين في 2021، وذلك في تقريرها الصادر يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ولفتت المجلة إلى أن مليارديرات الصين نالوا النصيب الأكبر من الخسائر، وفقا للإحصائيات الخاصة بأثرياء العالم عن الفترة من 31 ديسمبر 2020 حتى الـ 10 من ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن 6 منهم بين قائمة أكثر 10 خاسرين في عام 2021.من أهم أكثر المليارديرات خسارة في 2021؟
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اقتصاد, الصين, أخبار العالم الآن

أكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021... ماذا تبقى من ثرواتهم؟

11:42 GMT 23.12.2021
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كان 2021 عامًا دراميا لأغنى مليارديرات العالم، الذين يقدر عددهم بألفين و660 ملياردير، فبينما زادت ثروات بعضهم بإجمالي 1.6 تريليون دولار، أصبح آخرون من بين أكبر الخاسرين.
وأوردت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بـ 10 مليارديرات تقول إنهم أكبر الخاسرين في 2021، وذلك في تقريرها الصادر يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ولفتت المجلة إلى أن مليارديرات الصين نالوا النصيب الأكبر من الخسائر، وفقا للإحصائيات الخاصة بأثرياء العالم عن الفترة من 31 ديسمبر 2020 حتى الـ 10 من ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن 6 منهم بين قائمة أكثر 10 خاسرين في عام 2021.

من أهم أكثر المليارديرات خسارة في 2021؟

كولين تشينغ هوانغ: ملياردير صيني خسر 40.2 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 22.4 مليار دولار.
جاك ما: ملياردير صيني خسر 21.4 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 37 مليار دولار.
شو جياين: ملياردير صيني خسر 18 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 9.1 مليار دولار.
تشانغ جونغ: ملياردير سنغافوري خسر 15.9 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 7.6 مليار دولار.
تاداشي ياناي: ملياردير ياباني خسر 14 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 30.4 مليار دولار.
لي جون: ملياردير صيني خسر 14 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 16.3 مليار دولار فقط.
ماسایوشی سون: ملياردير ياباني خسر 13.6 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 25.1 مليار دولار.
دانيال غيلبرت: ملياردير أمريكي خسر 13.2 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 29.2 مليار دولار.
تشانغ بانغشين: ملياردير صيني خسر 11.3 مليار دولار وأصبح لا يمتلك سوى 1.2 مليار دولار.
تشونغ هويجوان: هي ملياردير صيني خسرت 10.4 مليار دولار وأصبحت لا تمتلك سوى 10 مليارات دولار.
© Sputnik / Mohamed Hassan13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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